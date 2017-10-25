FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：收高，印尼股市在银行股带领下再创纪录最高收位
频道
专题
中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念
中共十九大
中国追求绿色GDP更进一步 不再提GDP翻番目标有利贯彻新理念
美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
中国财经
美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系
时事要闻
欧盟27国代表开始内部讨论英退之后与英国的关系
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月25日 / 上午11点21分 / 更新于 20 小时内

东南亚股市：收高，印尼股市在银行股带领下再创纪录最高收位

2 分钟阅读

    路透10月25日 - 印尼股市       周三触及纪录高位，连续第二日刷新高位，受金融股
的提振。与此同时其它地区股市追随亚洲股市和隔夜美股的涨势。
    
    印尼股市       上涨1.2%收于6,025.434点，Bank Mandiri (Persero) Tbk PT <BMRI.
JK>涨幅位居前列。
    
    本月迄今印尼股市累计上涨2.1%，今年迄今上涨了约14%。
    
    “我们对银行业的看法乐观，因印尼经济的复苏预计会惠及该行业，”Mirae Asset Se
kuritas在一份报告中称。
    
    印尼央行表示，三季度GDP增速将快于最初的预期。
   
    Bank Mandiri今年前九个月净利跳增25%。
     
    其它市场，新加坡股市      上涨0.3%，金融股为大盘贡献了主要涨幅。
    
    星展集团控股         攀升1.4%，触及近三个月高位。
    
    泰国股市       小升，地产和非必须消费类股领涨。
    
    菲律宾股市      上涨0.3%，受工业股扶助。    
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 412.15     1.11   +0.27  +17.90   349.57
    新加坡                            3343.88     9.21   +0.28  +16.08  2880.76
    马来西亚                          1739.05     2.91   +0.17   +5.93  1641.73
    泰国                              1708.84     7.03   +0.41  +10.75  1542.94
    印尼                              6025.43    73.36   +1.23  +13.76  5296.71
    菲律宾                            8303.35    23.43   +0.28  +21.38  6840.64
    越南                               830.69     5.45   +0.66  +24.94   664.87
    (完) (编译/审校 王洋/孙茉莉)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below