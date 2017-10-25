东南亚股市：收高，印尼股市在银行股带领下再创纪录最高收位

路透10月25日 - 印尼股市 周三触及纪录高位，连续第二日刷新高位，受金融股 的提振。与此同时其它地区股市追随亚洲股市和隔夜美股的涨势。 印尼股市 上涨1.2%收于6,025.434点，Bank Mandiri (Persero) Tbk PT <BMRI. JK>涨幅位居前列。 本月迄今印尼股市累计上涨2.1%，今年迄今上涨了约14%。 “我们对银行业的看法乐观，因印尼经济的复苏预计会惠及该行业，”Mirae Asset Se kuritas在一份报告中称。 印尼央行表示，三季度GDP增速将快于最初的预期。 Bank Mandiri今年前九个月净利跳增25%。 其它市场，新加坡股市 上涨0.3%，金融股为大盘贡献了主要涨幅。 星展集团控股 攀升1.4%，触及近三个月高位。 泰国股市 小升，地产和非必须消费类股领涨。 菲律宾股市 上涨0.3%，受工业股扶助。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 412.15 1.11 +0.27 +17.90 349.57 新加坡 3343.88 9.21 +0.28 +16.08 2880.76 马来西亚 1739.05 2.91 +0.17 +5.93 1641.73 泰国 1708.84 7.03 +0.41 +10.75 1542.94 印尼 6025.43 73.36 +1.23 +13.76 5296.71 菲律宾 8303.35 23.43 +0.28 +21.38 6840.64 越南 830.69 5.45 +0.66 +24.94 664.87 (完) (编译/审校 王洋/孙茉莉)