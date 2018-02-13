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亚洲
February 13, 2018 / 10:32 AM / a day ago

东南亚股市：收高，因美股反弹为全球股市提供支撑

2 分钟阅读

    路透2月13日 - 东南亚股市周二收高，因随着美股反弹为全球股市提供支撑，亚洲股市普遍进一步脱离了两个月低位。
    
    新加坡股市      攀升近1%，金融类股领涨，其中华侨银行          涨2.5%，大华银行          涨1.9%。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                上涨0.9%，上周五曾跌至去年12月11日以来最低水平。

    “俟机性买盘似乎成为(东南亚市场)主调，因经济基本面仍强劲，”马来亚银行金英证券主管Kevin Foy称。
    
    菲律宾股市      结束连续三日跌势，上涨约1%，受工业及地产股涨势支撑。
    
    越南股市      触及逾一周高位，收涨1.7%，为连续第二天上扬。金融及公用事业股领涨。
    
    印尼股市       收高0.8%，创逾一周最高收位，金融及电信板块表现较佳。
    
    马来西亚股市       上涨0.2%，连续第二天攀升，泰国股市       收平。
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 446.64     3.43   +0.77   +2.70   434.88
    新加坡                            3415.07    30.09   +0.89   +0.36  3402.92
    马来西亚                          1833.02     2.85   +0.16   +2.02  1796.81
    泰国                              1800.03     0.58   +0.03   +2.64  1753.71
    印尼                              6578.18    54.72   +0.84   +3.50  6355.65
    菲律宾                            8570.14    82.23   +0.97   +0.14  8558.42
    越南                              1059.73    17.94   +1.72   +7.67   984.24
    (完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 李春喜)
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