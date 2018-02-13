东南亚股市：收高，因美股反弹为全球股市提供支撑

路透2月13日 - 东南亚股市周二收高，因随着美股反弹为全球股市提供支撑，亚洲股市普遍进一步脱离了两个月低位。 新加坡股市 攀升近1%，金融类股领涨，其中华侨银行 涨2.5%，大华银行 涨1.9%。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.9%，上周五曾跌至去年12月11日以来最低水平。 “俟机性买盘似乎成为(东南亚市场)主调，因经济基本面仍强劲，”马来亚银行金英证券主管Kevin Foy称。 菲律宾股市 结束连续三日跌势，上涨约1%，受工业及地产股涨势支撑。 越南股市 触及逾一周高位，收涨1.7%，为连续第二天上扬。金融及公用事业股领涨。 印尼股市 收高0.8%，创逾一周最高收位，金融及电信板块表现较佳。 马来西亚股市 上涨0.2%，连续第二天攀升，泰国股市 收平。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 446.64 3.43 +0.77 +2.70 434.88 新加坡 3415.07 30.09 +0.89 +0.36 3402.92 马来西亚 1833.02 2.85 +0.16 +2.02 1796.81 泰国 1800.03 0.58 +0.03 +2.64 1753.71 印尼 6578.18 54.72 +0.84 +3.50 6355.65 菲律宾 8570.14 82.23 +0.97 +0.14 8558.42 越南 1059.73 17.94 +1.72 +7.67 984.24 (完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 李春喜)