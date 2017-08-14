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东南亚股市：收高，投资者未受美朝局势紧张影响而逢低买入
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2017年8月14日 / 上午10点03分 / 1 天内

东南亚股市：收高，投资者未受美朝局势紧张影响而逢低买入

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月14日 - 东南亚股市周一收高，投资者买入此前下跌的股票，无视美国和朝鲜(北韩)之间的紧张局势。
    
    朝鲜半岛局势周一略有缓和，韩国总统文在寅称，朝鲜核问题必须和平解决            ，而美国重要官员则淡化了即将对朝动武的风险。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.8%，基本未受中国7月经济数据逊于预期的影响            。

    驻马尼拉Asiasec Equities Inc分析师Manny Cruz说道：“我认为场内涌现逢低承接盘
，尤其是上周备受地缘政治局势打压的地区股市。”
    
    新加坡股市      涨0.9%，凯德集团(Capitaland)         和云顶新加坡         分
别上涨2.2%。
    
    菲律宾股市      收高0.4%，马来西亚股市       涨0.2%。
    
    印尼市场       涨0.7%，越南股市      收高0.5%。泰国市场因公共假期休市。    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 397.50     2.08   +0.53  +13.71   349.57
    新加坡                            3308.69    28.97   +0.88  +14.85  2880.76
    马来西亚                          1771.08     4.12   +0.23   +7.88  1641.73
    印尼                              5801.49    35.35   +0.61   +9.53  5296.71
    菲律宾                            7962.12    33.69   +0.42  +16.39  6840.64
    越南                               776.17     4.09   +0.53  +16.74   664.87
    (完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 于春红/艾茂林)

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