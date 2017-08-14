东南亚股市：收高，投资者未受美朝局势紧张影响而逢低买入

路透8月14日 - 东南亚股市周一收高，投资者买入此前下跌的股票，无视美国和朝鲜(北韩)之间的紧张局势。 朝鲜半岛局势周一略有缓和，韩国总统文在寅称，朝鲜核问题必须和平解决 ，而美国重要官员则淡化了即将对朝动武的风险。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.8%，基本未受中国7月经济数据逊于预期的影响 。 驻马尼拉Asiasec Equities Inc分析师Manny Cruz说道：“我认为场内涌现逢低承接盘 ，尤其是上周备受地缘政治局势打压的地区股市。” 新加坡股市 涨0.9%，凯德集团(Capitaland) 和云顶新加坡 分 别上涨2.2%。 菲律宾股市 收高0.4%，马来西亚股市 涨0.2%。 印尼市场 涨0.7%，越南股市 收高0.5%。泰国市场因公共假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 397.50 2.08 +0.53 +13.71 349.57 新加坡 3308.69 28.97 +0.88 +14.85 2880.76 马来西亚 1771.08 4.12 +0.23 +7.88 1641.73 印尼 5801.49 35.35 +0.61 +9.53 5296.71 菲律宾 7962.12 33.69 +0.42 +16.39 6840.64 越南 776.17 4.09 +0.53 +16.74 664.87 (完) (编译 王琛/孙茉莉; 审校 于春红/艾茂林)