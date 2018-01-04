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东南亚股市：收高，泰国股市触及纪录最高收位
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#亚洲
January 4, 2018 / 10:15 AM / 更新于 14 hours ago

东南亚股市：收高，泰国股市触及纪录最高收位

2 分钟阅读

    路透1月4日 - 东南亚股市周四收涨，美股隔夜因美国经济数据强劲而大涨，提振了地区股市，而能源类股飙升将泰国股市       推至纪录最高收位。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               涨至10年高位，因美国制造业活动升温，德国失业率降至纪录低位，都增强了投资者乐观人气。
    
    周三，美股标普500指数       首次涨超2,700点，其它主要股指也触及纪录收盘高位。

    泰国股市       涨0.7%，能源股领涨，PTT        创纪录收盘高位，PTT Exploratio
n and Production           涨4.4%。
    
    新加坡海峡时报指数      涨逾1%至2015年4月以来最高位，金融板块表现突出。
    
    权重股星展银行         和华侨银行          均创纪录收盘高位。
    
    马来西亚股市       涨至逾30个月高位，森那美         以11.2%的涨幅领跑。
    
    菲律宾股市      续涨，周五该国将发布通胀数据。
    
    印尼股市       反弹收高0.7%，越南股市      收涨1.4%。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 445.78     3.59   +0.81   +2.51   434.88
    新加坡                            3501.16    36.88   +1.06   +2.89  3402.92
    马来西亚                          1803.45    10.66   +0.59   +0.37  1796.81
    泰国                              1791.02    12.49   +0.70   +2.13  1753.71
    印尼                              6292.32    40.84   +0.65   -1.00  6355.65
    菲律宾                            8739.83    15.70   +0.18   +2.12  8558.42
    越南                              1019.75    14.08   +1.40   +3.61   984.24
    (完) (编译 王琛/白云; 审校 艾茂林/高琦)

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