东南亚股市：收高，泰国股市触及纪录最高收位

路透1月4日 - 东南亚股市周四收涨，美股隔夜因美国经济数据强劲而大涨，提振了地区股市，而能源类股飙升将泰国股市 推至纪录最高收位。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨至10年高位，因美国制造业活动升温，德国失业率降至纪录低位，都增强了投资者乐观人气。 周三，美股标普500指数 首次涨超2,700点，其它主要股指也触及纪录收盘高位。 泰国股市 涨0.7%，能源股领涨，PTT 创纪录收盘高位，PTT Exploratio n and Production 涨4.4%。 新加坡海峡时报指数 涨逾1%至2015年4月以来最高位，金融板块表现突出。 权重股星展银行 和华侨银行 均创纪录收盘高位。 马来西亚股市 涨至逾30个月高位，森那美 以11.2%的涨幅领跑。 菲律宾股市 续涨，周五该国将发布通胀数据。 印尼股市 反弹收高0.7%，越南股市 收涨1.4%。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 445.78 3.59 +0.81 +2.51 434.88 新加坡 3501.16 36.88 +1.06 +2.89 3402.92 马来西亚 1803.45 10.66 +0.59 +0.37 1796.81 泰国 1791.02 12.49 +0.70 +2.13 1753.71 印尼 6292.32 40.84 +0.65 -1.00 6355.65 菲律宾 8739.83 15.70 +0.18 +2.12 8558.42 越南 1019.75 14.08 +1.40 +3.61 984.24 (完) (编译 王琛/白云; 审校 艾茂林/高琦)