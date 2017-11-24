东南亚股市：新加坡股市创下两年半收盘高位，受国内工业生产数据提振

路透11月24日 - 新加坡股市周五触及两年半收盘高位，因该国10月工业生产连续第五个月攀升，而菲律宾和越南股市也扳回稍早的跌幅终盘收高。 新加坡股市 收高0.6%，数据显示该国10月工业生产增长14.6%。 该指数本周累计上涨1.8%，创下10月初以来大周度涨幅。 金融和消费股领涨，星展集团控股 上涨1.5%，Thai Beverage 上涨3.2%。 今日早盘大多数东南亚股市下跌，因中国股市传递出低迷的气氛。 菲律宾股市收高0.3%。Ayala Land 大涨3.7%，SM Investments Corp 上涨1.1%。 菲律宾股市本周累计上涨0.7%。 越南股市收在约10年高位，周线上涨0.5%，位2015年7月来最佳周度表现。 不过马来西亚股市收在逾八个月最低。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.05 -0.36 -0.08 +21.02 349.57 新加坡 3442.15 18.98 +0.55 +19.49 2880.76 马来西亚 1717.23 -4.04 -0.23 +4.60 1641.73 泰国 1695.84 -11.54 -0.68 +9.91 1542.94 印尼 6067.14 3.90 +0.06 +14.55 5296.71 菲律宾 8365.11 21.88 +0.26 +22.29 6840.64 越南 935.57 1.87 +0.20 +40.71 664.87 (完) (编译 王洋; 审校 于春红)