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东南亚股市：新加坡股市创下两年半收盘高位，受国内工业生产数据提振
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2017年11月24日 / 上午10点53分 / 1 天前

东南亚股市：新加坡股市创下两年半收盘高位，受国内工业生产数据提振

2 分钟阅读

    路透11月24日 - 新加坡股市周五触及两年半收盘高位，因该国10月工业生产连续第五个月攀升，而菲律宾和越南股市也扳回稍早的跌幅终盘收高。
    
    新加坡股市      收高0.6%，数据显示该国10月工业生产增长14.6%。
    
    该指数本周累计上涨1.8%，创下10月初以来大周度涨幅。
    
    金融和消费股领涨，星展集团控股         上涨1.5%，Thai Beverage           上涨3.2%。
    
    今日早盘大多数东南亚股市下跌，因中国股市传递出低迷的气氛。
    
    菲律宾股市收高0.3%。Ayala Land         大涨3.7%，SM Investments Corp         上涨1.1%。
    
    菲律宾股市本周累计上涨0.7%。
    
    越南股市收在约10年高位，周线上涨0.5%，位2015年7月来最佳周度表现。
    
    不过马来西亚股市收在逾八个月最低。
    

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 423.05    -0.36   -0.08  +21.02   349.57
    新加坡                            3442.15    18.98   +0.55  +19.49  2880.76
    马来西亚                          1717.23    -4.04   -0.23   +4.60  1641.73
    泰国                              1695.84   -11.54   -0.68   +9.91  1542.94
    印尼                              6067.14     3.90   +0.06  +14.55  5296.71
    菲律宾                            8365.11    21.88   +0.26  +22.29  6840.64
    越南                               935.57     1.87   +0.20  +40.71   664.87
    (完) (编译 王洋; 审校 于春红)

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