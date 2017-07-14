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东南亚股市：新加坡股市创两年最高收位，普洛斯股价飙升
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2017年7月14日 / 上午10点20分 / 21 天前

东南亚股市：新加坡股市创两年最高收位，普洛斯股价飙升

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月14日 - 新加坡股市周五创下近两年最高收盘点位，受仓储运营业者普洛斯         提振；季度经济增长数据表明新加坡勉强躲过衰退，投资者终于松了一口气。
    
    亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司表示，已同意自身被由普洛斯高阶主管支持的中国私募基金财团收购，价格约为160亿新加坡元(116.5亿美元)。             
    
    新加坡贸工部周五发布公告称，第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.4%，主要得益于全球对半导体和半导体制造设备的需求强劲，但低于预期；路透访问的分析师给出的预估中值为，第二季GDP环比年率为增长1.1%。              

    新加坡股市      收涨1.6%，为连续第三周录得涨幅。
    
    其他东南亚股市方面，菲律宾股市      收跌0.6%，受地产股和金融股拖累。地产开发商SM Prime Holdings          跌1.8%，Ayala Corp        和Metropolitan Bank and Trust Co         分别跌2%和2.4%。
    
    菲律宾股市全周小幅收低，此前则连续两周上涨。
    
    印尼股市       摆脱早前跌势终场平收。Unilever Indonesia          盘中一度挫跌1.7%，但尾段在买盘带动下走高，最终收涨0.2%。
    
    泰国股市       全周收高，越南股市      收涨0.2%。
    
    马来西亚股市       周五小幅收涨，但周线却连续第四周录得跌幅。Genting Bhd          涨3.4%，Petronas Chemicals          和DiGi.Com          分别跌1.4%和1.5%。
    
    与此同时，投资者等待今日稍晚发布的一系列美国经济指标，以寻找美联储今年将如何收紧货币政策的线索，这些数据包括核心通胀、零售销售及工业生产等。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 396.18     1.61   +0.41  +13.33   349.57
    新加坡                            3287.43    51.76   +1.60  +14.12  2880.76
    马来西亚                          1755.00     1.22   +0.07   +6.90  1641.73
    泰国                              1577.79    -1.62   -0.10   +2.26  1542.94
    印尼                              5831.80     1.75   +0.03  +10.10  5296.71
    菲律宾                            7885.90   -50.95   -0.64  +15.28  6840.64
    越南                               777.60    -0.70   -0.09  +16.96   664.87
    (完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 张涛/艾茂林/蔡美珍)

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