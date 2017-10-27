东南亚股市：新加坡股市创逾两年高点，受美股上扬激励

路透10月27日 - 新加坡股市 周五触及逾两年高点，金融股在 企业获利改善的预期带动下一路领涨，其他多数市场亦上涨，美股上扬激 励亚股。 新加坡股市 收高近1%，为2015年5月来最高，本周累计涨幅1.4 %，为连续第四周上涨。 泰国股市 涨0.4%，公用事业和消费类股引领大盘。本周大盘 周线上涨1.4%。 菲律宾股市 小升，盘初一度下滑，金融和房地产股助益大盘。 该指数周线下跌1.5%。 权重股Ayala Land 涨1.3%，BDO Unibank 跳升2. 2%。 印尼股市 跌0.3%，材料类股疲势累及大盘。不过周线涨0.8% 。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 412.33 0.27 +0.06 +17.95 349.57 新加坡 3386.44 30.19 +0.90 +17.55 2880.76 马来西亚 1746.13 9.33 +0.54 +6.36 1641.73 泰国 1716.03 7.19 +0.42 +11.22 1542.94 印尼 5975.28 -20.57 -0.34 +12.81 5296.71 菲律宾 8295.95 28.03 +0.34 +21.27 6840.64 越南 840.37 10.26 +1.24 +26.40 664.87 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)