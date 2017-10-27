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东南亚股市：新加坡股市创逾两年高点，受美股上扬激励
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2017年10月27日 / 中午11点30分 / 1 天前

东南亚股市：新加坡股市创逾两年高点，受美股上扬激励

2 分钟阅读

    路透10月27日 - 新加坡股市      周五触及逾两年高点，金融股在
企业获利改善的预期带动下一路领涨，其他多数市场亦上涨，美股上扬激
励亚股。
    
    新加坡股市      收高近1%，为2015年5月来最高，本周累计涨幅1.4
%，为连续第四周上涨。
    
    泰国股市       涨0.4%，公用事业和消费类股引领大盘。本周大盘
周线上涨1.4%。
    
    菲律宾股市      小升，盘初一度下滑，金融和房地产股助益大盘。
该指数周线下跌1.5%。
    
     权重股Ayala Land         涨1.3%，BDO Unibank         跳升2.
2%。
    
     印尼股市       跌0.3%，材料类股疲势累及大盘。不过周线涨0.8%
。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 412.33     0.27   +0.06  
+17.95   349.57
    新加坡                            3386.44    30.19   +0.90  
+17.55  2880.76
    马来西亚                          1746.13     9.33   +0.54  
 +6.36  1641.73
    泰国                              1716.03     7.19   +0.42  
+11.22  1542.94
    印尼                              5975.28   -20.57   -0.34  
+12.81  5296.71
    菲律宾                            8295.95    28.03   +0.34  
+21.27  6840.64
    越南                               840.37    10.26   +1.24  
+26.40   664.87
    (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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