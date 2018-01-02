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东南亚股市：新加坡股市攀升近1%创近三周高点，受经济增长数据提振
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#亚洲
January 2, 2018 / 10:26 AM / 更新于 a day ago

东南亚股市：新加坡股市攀升近1%创近三周高点，受经济增长数据提振

2 分钟阅读

    路透1月2日 - 新加坡股市      周二上涨近1%。此前公布的数据显示，新加坡经济去年的增速为2014年以来最快。印尼股市       在触及纪录高点后掉头下行，收盘走低。

    新加坡股市      收于12月14日以来最高水平，金融股领涨。权重股星展集团控股         涨1.4%，华侨银行         涨0.8%。

    “今天的数据证实经济复苏势头正在扩大，”星展银行经济学家Irvin Seah称。“服务业可能接替制造业，成为2018年经济增长的主要动力。”

    新加坡经济增长在第四季放慢，因制造业降温；不过服务业复苏表现，令外界更加预期
新加坡金管局(MAS)最快可能4月收紧货币政策，坡元也随之走高。
    
    2017年全年，新加坡经济增长3.5%，位于政府官方预测目标3.0%-3.5%区间的高端。这
是三年来最快增速，获益于全球需求状况改善的提振，特别是电子产品和半导体等零组件的
需求。            
    
    印尼股市       收低0.26%，受金融股和电信服务提供商类股跌势拖累。该股指盘中一
度触及纪录高位。

    马来西亚股市       收跌0.79%，结束三连涨，必需消费品和电信服务类股领跌。
    
    越南股市      连续第七天收高，创2007年11月以来最高位，金融股领涨。
    
    泰国股市和菲律宾股市因假期休市。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 437.19     2.31   +0.53   +0.53   434.88
    新加坡                            3430.30    27.38   +0.80   +0.80  3402.92
    马来西亚                          1782.70   -14.11   -0.79   -0.79  1796.81
    印尼                              6339.24   -16.42   -0.26   -0.26  6355.65
    越南                               995.77    11.53   +1.17   +1.17   984.24
    (完) (编译 王灿/白云; 审校 孙茉莉/刘秀红)

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