东南亚股市：新加坡股市攀升近1%创近三周高点，受经济增长数据提振

路透1月2日 - 新加坡股市 周二上涨近1%。此前公布的数据显示，新加坡经济去年的增速为2014年以来最快。印尼股市 在触及纪录高点后掉头下行，收盘走低。 新加坡股市 收于12月14日以来最高水平，金融股领涨。权重股星展集团控股 涨1.4%，华侨银行 涨0.8%。 “今天的数据证实经济复苏势头正在扩大，”星展银行经济学家Irvin Seah称。“服务业可能接替制造业，成为2018年经济增长的主要动力。” 新加坡经济增长在第四季放慢，因制造业降温；不过服务业复苏表现，令外界更加预期 新加坡金管局(MAS)最快可能4月收紧货币政策，坡元也随之走高。 2017年全年，新加坡经济增长3.5%，位于政府官方预测目标3.0%-3.5%区间的高端。这 是三年来最快增速，获益于全球需求状况改善的提振，特别是电子产品和半导体等零组件的 需求。 印尼股市 收低0.26%，受金融股和电信服务提供商类股跌势拖累。该股指盘中一 度触及纪录高位。 马来西亚股市 收跌0.79%，结束三连涨，必需消费品和电信服务类股领跌。 越南股市 连续第七天收高，创2007年11月以来最高位，金融股领涨。 泰国股市和菲律宾股市因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 437.19 2.31 +0.53 +0.53 434.88 新加坡 3430.30 27.38 +0.80 +0.80 3402.92 马来西亚 1782.70 -14.11 -0.79 -0.79 1796.81 印尼 6339.24 -16.42 -0.26 -0.26 6355.65 越南 995.77 11.53 +1.17 +1.17 984.24 (完) (编译 王灿/白云; 审校 孙茉莉/刘秀红)