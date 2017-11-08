东南亚股市：新加坡股市收于两年新高，越南股市涨逾1%

路透11月8日 - 新加坡股市周三收于两年新高，越南股市创下近10年收盘高位，但东南亚其他多数股市交投迟滞，与地区股市指数走势相符。 中国公布的10月贸易数据显示，在上半年表现亮丽后，经济开始放缓，这亦打压了人气。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.04%，今日稍早触及10年高点。 新加坡股市 涨0.2%，收于逾两年高位。 越南股市 收高1.1%，创下近10年收盘新高。 泰国股市 收涨0.1%，公用事业和金融类股领涨。 印尼股市 跌0.2%，受能源和电讯类股跌势拖累。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 418.38 0.29 +0.07 +19.68 349.57 新加坡 3421.25 8.15 +0.24 +18.76 2880.76 马来西亚 1744.20 -6.74 -0.38 +6.24 1641.73 泰国 1714.65 1.90 +0.11 +11.13 1542.94 印尼 6049.38 -11.07 -0.18 +14.21 5296.71 菲律宾 8508.49 -13.32 -0.16 +24.38 6840.64 越南 859.70 9.37 +1.10 +29.30 664.87 (完) (编译 于春红; 审校 张涛)