FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：新加坡股市收于两年新高，越南股市涨逾1%
频道
专题
特朗普与习近平会谈将重点讨论朝鲜问题与贸易问题
特朗普亚洲行
特朗普与习近平会谈将重点讨论朝鲜问题与贸易问题
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
中国财经
中国10月通胀略超预期料年内持稳 货币政策仍中性侧重防风险
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
深度分析
焦点：韩国企业双十一促销忙 中韩关系缓和带来鼓舞
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月8日 / 上午11点05分 / 更新于 1 天前

东南亚股市：新加坡股市收于两年新高，越南股市涨逾1%

2 分钟阅读

    路透11月8日 - 新加坡股市周三收于两年新高，越南股市创下近10年收盘高位，但东南亚其他多数股市交投迟滞，与地区股市指数走势相符。
    
    中国公布的10月贸易数据显示，在上半年表现亮丽后，经济开始放缓，这亦打压了人气。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌0.04%，今日稍早触及10年高点。
    
    新加坡股市      涨0.2%，收于逾两年高位。
    
    越南股市      收高1.1%，创下近10年收盘新高。
    
    泰国股市       收涨0.1%，公用事业和金融类股领涨。
    
    印尼股市       跌0.2%，受能源和电讯类股跌势拖累。  

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 418.38     0.29   +0.07  +19.68   349.57
    新加坡                            3421.25     8.15   +0.24  +18.76  2880.76
    马来西亚                          1744.20    -6.74   -0.38   +6.24  1641.73
    泰国                              1714.65     1.90   +0.11  +11.13  1542.94
    印尼                              6049.38   -11.07   -0.18  +14.21  5296.71
    菲律宾                            8508.49   -13.32   -0.16  +24.38  6840.64
    越南                               859.70     9.37   +1.10  +29.30   664.87
    (完) (编译 于春红; 审校 张涛)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below