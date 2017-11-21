东南亚股市：新加坡股市收涨1%，受益于对第三季经济增幅的预期乐观

路透11月21日 - 新加坡股市周二收高，涨幅稍高于1%，因市场预期该国经济增速要快于之前的预估，这或打消对于该国过于依赖科技产品的担忧。 一项周五公布的路透调查显示，新加坡7-9月经济增速料为7.4%，或为2016年第四季以来最快。该项数据将在周四公布。 上周的数据显示，新加坡10月出口增速录得两年半最快，得益于电子和非电子产品的出口。表明新加坡经济复苏的基础更为广泛。 新加坡股市连续第三日上涨，大型银行股领涨，星展集团控股 、大华银行 、华侨银行 涨幅在1.8-2.2%之间。 越南股市 收在约10年高位。必需性消费类股领涨。 菲律宾股市 小跌0.4%，受工业和地产股的拖累。 印尼股市止住三连涨，受必需性消费类股和能源股的打压。 马来西亚股市 稍稍收高，泰国股市 则下跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 420.22 0.60 +0.14 +20.21 349.57 新加坡 3423.38 36.79 +1.09 +18.84 2880.76 马来西亚 1720.68 2.32 +0.14 +4.81 1641.73 泰国 1710.48 -3.90 -0.23 +10.86 1542.94 印尼 6031.86 -21.42 -0.35 +13.88 5296.71 菲律宾 8289.19 -32.79 -0.39 +21.18 6840.64 越南 918.30 14.75 +1.63 +38.12 664.87 (完) (编译 王洋; 审校 于春红)