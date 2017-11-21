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东南亚股市：新加坡股市收涨1%，受益于对第三季经济增幅的预期乐观
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2017年11月21日 / 上午11点17分 / 更新于 1 天前

东南亚股市：新加坡股市收涨1%，受益于对第三季经济增幅的预期乐观

2 分钟阅读

    路透11月21日 - 新加坡股市周二收高，涨幅稍高于1%，因市场预期该国经济增速要快于之前的预估，这或打消对于该国过于依赖科技产品的担忧。
    
    一项周五公布的路透调查显示，新加坡7-9月经济增速料为7.4%，或为2016年第四季以来最快。该项数据将在周四公布。
    
    上周的数据显示，新加坡10月出口增速录得两年半最快，得益于电子和非电子产品的出口。表明新加坡经济复苏的基础更为广泛。
    
    新加坡股市连续第三日上涨，大型银行股领涨，星展集团控股         、大华银行          、华侨银行         涨幅在1.8-2.2%之间。
    
    越南股市      收在约10年高位。必需性消费类股领涨。
    
    菲律宾股市      小跌0.4%，受工业和地产股的拖累。
    
    印尼股市止住三连涨，受必需性消费类股和能源股的打压。
    
    马来西亚股市       稍稍收高，泰国股市       则下跌。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 420.22     0.60   +0.14  +20.21   349.57
    新加坡                            3423.38    36.79   +1.09  +18.84  2880.76
    马来西亚                          1720.68     2.32   +0.14   +4.81  1641.73
    泰国                              1710.48    -3.90   -0.23  +10.86  1542.94
    印尼                              6031.86   -21.42   -0.35  +13.88  5296.71
    菲律宾                            8289.19   -32.79   -0.39  +21.18  6840.64
    越南                               918.30    14.75   +1.63  +38.12   664.87
    (完) (编译 王洋; 审校 于春红)

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