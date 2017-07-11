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东南亚股市：新加坡股市收跌近1%，其他股市持平等待叶伦讲话
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2017年7月11日 / 上午10点19分 / 1 个月前

东南亚股市：新加坡股市收跌近1%，其他股市持平等待叶伦讲话

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月11日 - 新加坡股市周二下跌近1%，其他东南亚股市持平，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话，以从中找寻关于利率政策走向的最新线索。
    
    叶伦将于周三开始为期两天的国会证词陈述。
    
    “美联储升息预示发达市场投资环境会进一步增强，因此将进一步打压对新兴市场的兴趣，”马尼拉AP Securities分析师Grace Aller称。

    新加坡股市      结束了两日连涨走势，大多数板块录得跌幅。
    
    “STI今日的表现，可能归因于追踪指数的基金和产品的资金流，”N
RA Capital研究主管Liu Jinshu称。
    
    “整体看，投资者也在等待叶伦本周的证词，以寻找有关‘逆转’量
化宽松的线索。”
    
    菲律宾股市      收涨0.3%，受工业和地产股涨势带动。
    
    菲律宾5月出口连续第六个月增长，较上年同期增长13.7%；进口则攀
升16.6%。
    
    越南股市      早前下跌，但终场收高，受地产股和消费股提振。
    
    泰国股市       、印尼股市       及马来西亚股市       大致持
平。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 391.00    -0.49   -0.12  +11.85   349.57
    新加坡                            3218.80   -27.55   -0.85  +11.73  2880.76
    马来西亚                          1755.03    -2.10   -0.12   +6.90  1641.73
    泰国                              1569.24    -0.20   -0.01   +1.70  1542.94
    印尼                              5773.33     1.82   +0.03   +9.00  5296.71
    菲律宾                            7858.14    20.67   +0.26  +14.87  6840.64
    越南                               769.36     2.80   +0.37  +15.72   664.87
    (完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 艾茂林/许娜)

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