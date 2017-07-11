东南亚股市：新加坡股市收跌近1%，其他股市持平等待叶伦讲话

路透7月11日 - 新加坡股市周二下跌近1%，其他东南亚股市持平，等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦讲话，以从中找寻关于利率政策走向的最新线索。 叶伦将于周三开始为期两天的国会证词陈述。 “美联储升息预示发达市场投资环境会进一步增强，因此将进一步打压对新兴市场的兴趣，”马尼拉AP Securities分析师Grace Aller称。 新加坡股市 结束了两日连涨走势，大多数板块录得跌幅。 “STI今日的表现，可能归因于追踪指数的基金和产品的资金流，”N RA Capital研究主管Liu Jinshu称。 “整体看，投资者也在等待叶伦本周的证词，以寻找有关‘逆转’量 化宽松的线索。” 菲律宾股市 收涨0.3%，受工业和地产股涨势带动。 菲律宾5月出口连续第六个月增长，较上年同期增长13.7%；进口则攀 升16.6%。 越南股市 早前下跌，但终场收高，受地产股和消费股提振。 泰国股市 、印尼股市 及马来西亚股市 大致持 平。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 391.00 -0.49 -0.12 +11.85 349.57 新加坡 3218.80 -27.55 -0.85 +11.73 2880.76 马来西亚 1755.03 -2.10 -0.12 +6.90 1641.73 泰国 1569.24 -0.20 -0.01 +1.70 1542.94 印尼 5773.33 1.82 +0.03 +9.00 5296.71 菲律宾 7858.14 20.67 +0.26 +14.87 6840.64 越南 769.36 2.80 +0.37 +15.72 664.87 (完) (编译 刘秀红/侯雪苹；审校 艾茂林/许娜)