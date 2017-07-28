东南亚股市：新加坡股市收跌，受金融股表现糟糕拖累

路透7月28日 - 新加坡股市周五收盘时削减盘中跌幅，今日盘中一度 下跌近1%，该国最大型银行的股票下跌拖累大盘。之前该国公布的就业数 据表现糟糕，对人气构成打压。 新加坡股市指标股指 收低0.7%，但本周上涨0.5%，为连续第五 周上涨。 星展集团 跌2.6%，大华银行 下跌2.2%，华侨银行 下跌0.9%。 “在经历了较长时期的上涨后，金融股今天表现低迷。因此交易员可 能赶在消息发布前卖出，尤其是恰逢财报季，”NRA Capital研究部门主 管Liu Jinshu说。 星展银行周四收在逾17年高位，华侨银行触及纪录收盘高位，大华银行亦上扬1.3%。 新加坡政府公布的初步数据显示，新加坡第二季就业人口减少7,800人，为2003年以来季度最大就业人口降幅。 在其他东南亚市场，菲律宾股市 微升，本周收高1%。 越南股市 收高0.7%，周线收升2%。印尼股市 略微收高，本周上涨1.1%。 马来西亚股市 中止五日连涨势头收低0.2%，但本周仍上扬0.5%。 泰国股市 今日因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 401.16 -0.76 -0.19 +14.76 349.57 新加坡 3330.75 -23.96 -0.71 +15.62 2880.76 马来西亚 1767.08 -2.99 -0.17 +7.64 1641.73 印尼 5831.03 11.28 +0.19 +10.09 5296.71 菲律宾 8071.47 25.69 +0.32 +17.99 6840.64 越南 777.09 5.59 +0.72 +16.88 664.87 (完) (编译/审校 徐文焰/王洋)