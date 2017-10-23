东南亚股市：新加坡股市缩减涨幅，盘中触及逾两年高点

路透10月23日 - 新加坡股市周二微幅收高，稍早曾触及逾两年高点 ，因数据显示新加坡9月消费者物价指数(CPI)一如预期上升。其他地区股 市多沉闷。 新加坡股市 收高0.3%，工业和消费必需品类股领涨。此前公布 新加坡9月整体CPI攀升0.4%，符合路透调查预估。 今日稍早，多数东南亚股市均小升，因美股上周收于纪录高点，此前 美国参议院通过了预算决议，提升了特朗普总统的减税计划可能推进的希 望。 但随后削减涨幅甚至有的市场微幅收低，菲律宾股市 跌0.9%， 金融股疲势累及大盘。 越南股市 收低0.8%。马来西亚股市 收盘近持平。印尼 股市 守住涨幅，材料和公用事业类股涨幅带来助益。 泰国股市 因公共假期休市。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 411.60 -0.44 -0.11 +17.74 349.57 新加坡 3349.80 9.07 +0.27 +16.28 2880.76 马来西亚 1741.47 0.82 +0.05 +6.08 1641.73 泰国 1692.58 9.15 +0.54 +9.70 1542.94 印尼 5950.03 20.48 +0.35 +12.33 5296.71 菲律宾 8348.32 -72.63 -0.86 +22.04 6840.64 越南 820.04 -6.80 -0.82 +23.34 664.87 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)