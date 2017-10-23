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东南亚股市：新加坡股市缩减涨幅，盘中触及逾两年高点
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#亚洲
2017年10月23日 / 上午10点58分 / 2 天内

东南亚股市：新加坡股市缩减涨幅，盘中触及逾两年高点

2 分钟阅读

    路透10月23日 - 新加坡股市周二微幅收高，稍早曾触及逾两年高点
，因数据显示新加坡9月消费者物价指数(CPI)一如预期上升。其他地区股
市多沉闷。
    
    新加坡股市      收高0.3%，工业和消费必需品类股领涨。此前公布
新加坡9月整体CPI攀升0.4%，符合路透调查预估。 
    
    今日稍早，多数东南亚股市均小升，因美股上周收于纪录高点，此前
美国参议院通过了预算决议，提升了特朗普总统的减税计划可能推进的希
望。
    
    但随后削减涨幅甚至有的市场微幅收低，菲律宾股市      跌0.9%，
金融股疲势累及大盘。
    
    越南股市      收低0.8%。马来西亚股市       收盘近持平。印尼
股市       守住涨幅，材料和公用事业类股涨幅带来助益。
    
    泰国股市       因公共假期休市。
        
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 411.60    -0.44   -0.11  
+17.74   349.57
    新加坡                            3349.80     9.07   +0.27  
+16.28  2880.76
    马来西亚                          1741.47     0.82   +0.05  
 +6.08  1641.73
    泰国                              1692.58     9.15   +0.54  
 +9.70  1542.94
    印尼                              5950.03    20.48   +0.35  
+12.33  5296.71
    菲律宾                            8348.32   -72.63   -0.86  
+22.04  6840.64
    越南                               820.04    -6.80   -0.82  
+23.34   664.87
    (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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