东南亚股市：新加坡股市脱离29个月高位，菲律宾股市领涨其它市场

路透10月30日 - 新加坡股市周一收跌，脱离29个月高位，因在市场连涨之后投资者了 结获利。菲律宾股市则领涨其它地区股市。 菲律宾股市 上涨0.8%，地产股SM Prime 和SM Investments 分 别上升3.6%和2.1%。 泰国股市收高0.2%，逆转前一日的跌势。今日泰国财政部上调了今年经济增速预估。 泰国财政部的一位高级官员周一表示，财政部将该国2017年经济增速预估从3.6%上调至 3.8%，并上调出口增长预估。泰国财政部财政政策办公室主管Suwit Rojanavanich在一新闻 发布会上表示，今年泰国出口增速应该为8.5%，高于7月时预测的增长4.7%。 新加坡股市下跌0.3%，今日稍早曾触及2015年5月来最高水平。 本月该指数已经累计上涨4.9%，创下九个月来最大单月涨幅。 大华银行下跌1.1%，星展集团控股 下跌0.6%。 其它地区股市中，马来西亚股市小幅收高，森那美 上涨1.1%，Petronas Chem icals 上升1.6%。 菲律宾股市周二和周三因公共假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 414.06 1.76 +0.43 +18.45 349.57 新加坡 3375.97 -10.47 -0.31 +17.19 2880.76 马来西亚 1748.35 2.22 +0.13 +6.49 1641.73 泰国 1718.66 2.63 +0.15 +11.39 1542.94 印尼 5974.08 -1.20 -0.02 +12.79 5296.71 菲律宾 8365.26 69.31 +0.84 +22.29 6840.64 越南 845.20 4.83 +0.57 +27.12 664.87 (完) (编译/审校 王洋/孙茉莉)