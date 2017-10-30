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东南亚股市：新加坡股市脱离29个月高位，菲律宾股市领涨其它市场
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2017年10月30日 / 上午10点46分 / 1 天内

东南亚股市：新加坡股市脱离29个月高位，菲律宾股市领涨其它市场

2 分钟阅读

    路透10月30日 - 新加坡股市周一收跌，脱离29个月高位，因在市场连涨之后投资者了
结获利。菲律宾股市则领涨其它地区股市。
    
    菲律宾股市      上涨0.8%，地产股SM Prime         和SM Investments        分
别上升3.6%和2.1%。
    
    泰国股市收高0.2%，逆转前一日的跌势。今日泰国财政部上调了今年经济增速预估。
    
    泰国财政部的一位高级官员周一表示，财政部将该国2017年经济增速预估从3.6%上调至
3.8%，并上调出口增长预估。泰国财政部财政政策办公室主管Suwit Rojanavanich在一新闻
发布会上表示，今年泰国出口增速应该为8.5%，高于7月时预测的增长4.7%。            
    
    新加坡股市下跌0.3%，今日稍早曾触及2015年5月来最高水平。
    
    本月该指数已经累计上涨4.9%，创下九个月来最大单月涨幅。
    
    大华银行下跌1.1%，星展集团控股         下跌0.6%。
    
    其它地区股市中，马来西亚股市小幅收高，森那美         上涨1.1%，Petronas Chem
icals         上升1.6%。
    
    菲律宾股市周二和周三因公共假日休市。    
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 414.06     1.76   +0.43  +18.45   349.57
    新加坡                            3375.97   -10.47   -0.31  +17.19  2880.76
    马来西亚                          1748.35     2.22   +0.13   +6.49  1641.73
    泰国                              1718.66     2.63   +0.15  +11.39  1542.94
    印尼                              5974.08    -1.20   -0.02  +12.79  5296.71
    菲律宾                            8365.26    69.31   +0.84  +22.29  6840.64
    越南                               845.20     4.83   +0.57  +27.12   664.87
    (完) (编译/审校 王洋/孙茉莉)

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