东南亚股市：新加坡股市触及六周收低点，泰国股市触及约24年收盘高位

路透12月26日 - 新加坡股市 周二连续第七日下滑，受吉宝企 业 和Sembcorp Marine 下跌的拖累。 新加坡股市今日收跌0.2%，吉宝企业下跌2.4%，对大盘拖累最大。 上周该公司一部门同意支付4.22亿美元罚款，用于了结对其贿赂巴西 官员的指控。 “近期该股可能承压，我们认为这一决定是消除了笼罩其上方的不确 定性，”野村在一份报告中称。 马来西亚股市 基本收平，工业和日常消费品类股的涨势被电 信股跌势所拖累。 Telekom Malaysia Bhd 下跌近6%，录得2014年3月来最差 盘中表现。而Sime Darby Bhd 上涨4.6%至三周高位。 泰国股市触及约24年收盘高位，制造商Berli Jucker Pcl 攀升2.8%至2013年5月来最高。 菲律宾和印尼股市逢假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 428.65 -0.02 -0.01 +22.62 349.57 新加坡 3378.16 -7.55 -0.22 +17.27 2880.76 马来西亚 1759.99 -0.25 -0.01 +7.20 1641.73 泰国 1752.48 2.26 +0.13 +13.58 1542.94 (完) (编译/审校 王洋/张荻；)