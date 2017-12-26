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东南亚股市：新加坡股市触及六周收低点，泰国股市触及约24年收盘高位
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#亚洲
December 26, 2017 / 11:01 AM / 更新于 19 hours ago

东南亚股市：新加坡股市触及六周收低点，泰国股市触及约24年收盘高位

1 分钟阅读

    路透12月26日 - 新加坡股市      周二连续第七日下滑，受吉宝企
业          和Sembcorp Marine         下跌的拖累。
    
    新加坡股市今日收跌0.2%，吉宝企业下跌2.4%，对大盘拖累最大。
    
    上周该公司一部门同意支付4.22亿美元罚款，用于了结对其贿赂巴西
官员的指控。
    
    “近期该股可能承压，我们认为这一决定是消除了笼罩其上方的不确
定性，”野村在一份报告中称。
    
    马来西亚股市       基本收平，工业和日常消费品类股的涨势被电
信股跌势所拖累。
    
    Telekom Malaysia Bhd          下跌近6%，录得2014年3月来最差
盘中表现。而Sime Darby Bhd         上涨4.6%至三周高位。
    
    泰国股市触及约24年收盘高位，制造商Berli Jucker Pcl         
攀升2.8%至2013年5月来最高。
    
    菲律宾和印尼股市逢假期休市。   
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 428.65    -0.02   -0.01  +22.62   349.57
    新加坡                            3378.16    -7.55   -0.22  +17.27  2880.76
    马来西亚                          1759.99    -0.25   -0.01   +7.20  1641.73
    泰国                              1752.48     2.26   +0.13  +13.58  1542.94 
     
    (完) (编译/审校  王洋/张荻；)

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