东南亚股市：新加坡股市触及近两年半高点，追随油价涨势

路透11月1日 - 新加坡及印尼股市周三收高，因全球石油价格延续涨势带动能源股上扬，在此同时泰国股市下跌，受到工业股拖累。 新加坡股市 收高0.5%，创下近两年半来最高收位，因油价升至2015年中以来最高，各界期待主要产油国将会维持减产计划。 “布兰特原油已经触及两年高点，给油气股带来提振。可以见到重量级石油及天然气个股上涨超过2%，”新加坡凯基证券分析师Joel NG表示。 印尼股市 涨0.5%，因油价上涨且外资流入，金融股和能源股涨幅居前。 “在外资净买入及原油价格稳步上涨支持下，我们预测市场在11月第一个交易日趋于升高，”Mirae Asset Sekuritas分析师Taye Shim在报告中称。 印尼10月通胀年率连续第四个月下降，触及1月以来的最低水平，因部分食品价格增速继续放慢，这也提振市场人气。 越南股市 涨0.7%，受工业和消费必需品类股带动。 泰国股市 跌0.4%，工业板块构成拖累。 Siam Cement 跌2%，此前该公司公布，第三季净利下降16%，因水泥需求低迷。 菲律宾股市 周三因公共假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 415.73 1.10 +0.27 +18.93 349.57 新加坡 3391.61 17.53 +0.52 +17.73 2880.76 马来西亚 1743.93 -3.99 -0.23 +6.23 1641.73 泰国 1714.55 -6.82 -0.40 +11.12 1542.94 印尼 6038.15 32.36 +0.54 +14.00 5296.71 越南 842.71 5.43 +0.65 +26.75 664.87 (完) (编译 张明钧/侯雪苹；审校 刘秀红/汪红英)