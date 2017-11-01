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东南亚股市：新加坡股市触及近两年半高点，追随油价涨势
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2017年11月1日 / 上午10点23分 / 更新于 1 天前

东南亚股市：新加坡股市触及近两年半高点，追随油价涨势

2 分钟阅读

    路透11月1日 - 新加坡及印尼股市周三收高，因全球石油价格延续涨势带动能源股上扬，在此同时泰国股市下跌，受到工业股拖累。
    
    新加坡股市      收高0.5%，创下近两年半来最高收位，因油价升至2015年中以来最高，各界期待主要产油国将会维持减产计划。
    
    “布兰特原油已经触及两年高点，给油气股带来提振。可以见到重量级石油及天然气个股上涨超过2%，”新加坡凯基证券分析师Joel NG表示。

    印尼股市       涨0.5%，因油价上涨且外资流入，金融股和能源股涨幅居前。
    
    “在外资净买入及原油价格稳步上涨支持下，我们预测市场在11月第一个交易日趋于升高，”Mirae Asset Sekuritas分析师Taye Shim在报告中称。
    
    印尼10月通胀年率连续第四个月下降，触及1月以来的最低水平，因部分食品价格增速继续放慢，这也提振市场人气。
    
    越南股市      涨0.7%，受工业和消费必需品类股带动。
    
    泰国股市       跌0.4%，工业板块构成拖累。
    
    Siam Cement         跌2%，此前该公司公布，第三季净利下降16%，因水泥需求低迷。
    
    菲律宾股市      周三因公共假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 415.73     1.10   +0.27  +18.93   349.57
    新加坡                            3391.61    17.53   +0.52  +17.73  2880.76
    马来西亚                          1743.93    -3.99   -0.23   +6.23  1641.73
    泰国                              1714.55    -6.82   -0.40  +11.12  1542.94
    印尼                              6038.15    32.36   +0.54  +14.00  5296.71
    越南                               842.71     5.43   +0.65  +26.75   664.87
    (完) (编译 张明钧/侯雪苹；审校 刘秀红/汪红英)

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