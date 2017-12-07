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东南亚股市：新加坡股市连四跌，菲律宾股市上扬
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#亚洲
2017年12月7日 / 上午10点07分 / 更新于 20 小时前

东南亚股市：新加坡股市连四跌，菲律宾股市上扬

2 分钟阅读

    路透12月7日 - 新加坡股市周四连续第四个交易日下跌，受工业及金融股拉低，菲律宾股市则是三天内第二度上涨。
    
    亚股周四徘徊在两个月低点附近，油价、铜价走软和美国政策的不确定性让很多投资者离场观望，但部分高科技巨头在之前重挫后有所反弹。           
    
    投资人关注美国税改立法，但若美国国会未能达成一项支出方案协议，美国政府可能面临停摆。

    新加坡海峡时报指数      收低0.3%。截止周三收盘，该指数本周累
计下滑1.5%。
    
    菲律宾股市      收高逾0.5%，电信和能源股领涨。
    
    菲律宾长途电话公司(PLDT)        涨1.7%，Semirara Mining
and Power Corp        跳涨7%。
    
    印尼股市       收低0.5%，中止三日连涨，金融股领跌。    
     
    马来西亚股市       收盘进持平，其中Sime Darby Plantation <SI
PL.KL>大涨6%抵销了Telekom Malaysia          及IJM Corp Bhd <IJMS
.KL>的跌势。
    
    越南股市      跌1%，连续第三日收低，受Vietnam Dairy Products
 JSC        及Saigon Beer Alcohol Beverage Corp        下跌拖累
。
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 419.48    -0.66   -0.16  
+20.00   349.57
    新加坡                            3388.14    -9.07   -0.27  
+17.61  2880.76
    马来西亚                          1719.05     0.72   +0.04  
 +4.71  1641.73
    泰国                              1703.37     8.98   +0.53  
+10.40  1542.94
    印尼                              6006.84   -28.67   -0.48  
+13.41  5296.71
    菲律宾                            8174.93    45.31   +0.56  
+19.51  6840.64
    越南                               938.65    -8.99   -0.95  
+41.18   664.87
    (完) (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/张明钧)

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