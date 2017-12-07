东南亚股市：新加坡股市连四跌，菲律宾股市上扬

路透12月7日 - 新加坡股市周四连续第四个交易日下跌，受工业及金融股拉低，菲律宾股市则是三天内第二度上涨。 亚股周四徘徊在两个月低点附近，油价、铜价走软和美国政策的不确定性让很多投资者离场观望，但部分高科技巨头在之前重挫后有所反弹。 投资人关注美国税改立法，但若美国国会未能达成一项支出方案协议，美国政府可能面临停摆。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%。截止周三收盘，该指数本周累 计下滑1.5%。 菲律宾股市 收高逾0.5%，电信和能源股领涨。 菲律宾长途电话公司(PLDT) 涨1.7%，Semirara Mining and Power Corp 跳涨7%。 印尼股市 收低0.5%，中止三日连涨，金融股领跌。 马来西亚股市 收盘进持平，其中Sime Darby Plantation <SI PL.KL>大涨6%抵销了Telekom Malaysia 及IJM Corp Bhd <IJMS .KL>的跌势。 越南股市 跌1%，连续第三日收低，受Vietnam Dairy Products JSC 及Saigon Beer Alcohol Beverage Corp 下跌拖累 。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 419.48 -0.66 -0.16 +20.00 349.57 新加坡 3388.14 -9.07 -0.27 +17.61 2880.76 马来西亚 1719.05 0.72 +0.04 +4.71 1641.73 泰国 1703.37 8.98 +0.53 +10.40 1542.94 印尼 6006.84 -28.67 -0.48 +13.41 5296.71 菲律宾 8174.93 45.31 +0.56 +19.51 6840.64 越南 938.65 -8.99 -0.95 +41.18 664.87 (完) (编译 蔡美珍/孙茉莉; 审校 高琦/张明钧)