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February 9, 2018 / 10:23 AM / in a day

东南亚股市：日线和周线均收跌，全球股市持续震荡

2 分钟阅读

    路透2月9日 - 东南亚股市周五下跌，周线亦下挫，因股市强震持续
削弱投资者对全球市场的信心。
    
    美国股市仍处于全球抛售风暴的中心，隔夜道琼工业指数      大跌
4.1%，标准普尔500指数      挫跌3.7%。

    菲律宾股市      周五收低1.6%，本周下跌3.5%。
    
    “美股下跌，促使菲律宾股市以及地区股市同样下跌，”Asiasec Eq
uities Inc驻马尼拉分析师Manny Cruz表示。
    
    虽然菲律宾央行周四维持指标利率不变，但房地产股受到打击，因投
资人预期央行近期将会升息。
    
    马来西亚股市       收跌1.1%，止步连续10周的上涨，本周收跌2.7
%。
    
    马来西亚12月工业生产较上年同期增长2.9%。
    
    金融股跌幅居前，CIMB Group Holdings Bhd
         收跌3.4%。
    
    新加坡股市      回吐周四涨幅，收跌1.1%，在过去六个交易日第五
日下跌。本周下跌4.3%。
    
    印尼股市       下跌0.6%，本周下跌1.9%。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 440.68    -4.33   -0.97   +1.33   434.88
    新加坡                            3377.24   -38.66   -1.13   -0.75  3402.92
    马来西亚                          1819.82   -19.62   -1.07   +1.28  1796.81
    泰国                              1786.45    -0.21   -0.01   +1.87  1753.71
    印尼                              6505.52   -39.11   -0.60   +2.36  6355.65
    菲律宾                            8503.69  -141.39   -1.64   -0.64  8558.42
    越南                              1003.94   -19.31   -1.89   +2.00   984.24
    (完) (编译 王琛/李春喜; 审校 孙茉莉/陈宗琦)
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