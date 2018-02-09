东南亚股市：日线和周线均收跌，全球股市持续震荡

路透2月9日 - 东南亚股市周五下跌，周线亦下挫，因股市强震持续 削弱投资者对全球市场的信心。 美国股市仍处于全球抛售风暴的中心，隔夜道琼工业指数 大跌 4.1%，标准普尔500指数 挫跌3.7%。 菲律宾股市 周五收低1.6%，本周下跌3.5%。 “美股下跌，促使菲律宾股市以及地区股市同样下跌，”Asiasec Eq uities Inc驻马尼拉分析师Manny Cruz表示。 虽然菲律宾央行周四维持指标利率不变，但房地产股受到打击，因投 资人预期央行近期将会升息。 马来西亚股市 收跌1.1%，止步连续10周的上涨，本周收跌2.7 %。 马来西亚12月工业生产较上年同期增长2.9%。 金融股跌幅居前，CIMB Group Holdings Bhd 收跌3.4%。 新加坡股市 回吐周四涨幅，收跌1.1%，在过去六个交易日第五 日下跌。本周下跌4.3%。 印尼股市 下跌0.6%，本周下跌1.9%。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 440.68 -4.33 -0.97 +1.33 434.88 新加坡 3377.24 -38.66 -1.13 -0.75 3402.92 马来西亚 1819.82 -19.62 -1.07 +1.28 1796.81 泰国 1786.45 -0.21 -0.01 +1.87 1753.71 印尼 6505.52 -39.11 -0.60 +2.36 6355.65 菲律宾 8503.69 -141.39 -1.64 -0.64 8558.42 越南 1003.94 -19.31 -1.89 +2.00 984.24 (完) (编译 王琛/李春喜; 审校 孙茉莉/陈宗琦)