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东南亚股市：未受英国大选结果冲击，新加坡股市创下三周半收盘高位
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2017年6月9日 / 上午11点25分 / 2 个月前

东南亚股市：未受英国大选结果冲击，新加坡股市创下三周半收盘高位

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月9日 - 新加坡股市周五小幅上升，该地区股市基本上未受到英国大选结果的影响。英国首相特雷莎梅领导的保守党失去在议会的多数派地位，这可能会影响到英国的退欧谈判。
    
    欧盟领导人担心，特雷莎梅在提前大选中失去多数地位，将使得本月开始的退欧谈判遭遇拖延。
    
    “东南亚市场已经对选举(结果)做了充分的预期”KGI Securities (泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul说。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               基本收平。
    
    新加坡股市      收在5月15日以来的最高，本周上涨0.4%。
    
    该指标指数受到金融股的支撑，星展银行控股         和大华银行         各上涨1.2%，华侨银行         则上涨0.8%。
    
    菲律宾股市      收高0.4%，本周累计上涨1.04%，为连续第三周录得升幅。
    
    印尼股市       录得三周来最低收盘水准，综合性公司Astra
International          下跌2%。印尼股市本周收跌1.2%。
    
    泰国股市       收跌0.2%，马来西亚股市       则稍稍收高。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 394.38    -0.12   -0.03  +12.82   349.57
    新加坡                            3254.19    17.14   +0.53  +12.96  2880.76
    马来西亚                          1788.89     3.32   +0.19   +8.96  1641.73
    泰国                              1566.65    -3.63   -0.23   +1.54  1542.94
    印尼                              5675.52   -27.40   -0.48   +7.15  5296.71
    菲律宾                            7990.24    31.61   +0.40  +16.81  6840.64
    越南                               749.72    -0.41   -0.05  +12.76   664.87
    (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)

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