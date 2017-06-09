东南亚股市：未受英国大选结果冲击，新加坡股市创下三周半收盘高位

路透6月9日 - 新加坡股市周五小幅上升，该地区股市基本上未受到英国大选结果的影响。英国首相特雷莎梅领导的保守党失去在议会的多数派地位，这可能会影响到英国的退欧谈判。 欧盟领导人担心，特雷莎梅在提前大选中失去多数地位，将使得本月开始的退欧谈判遭遇拖延。 “东南亚市场已经对选举(结果)做了充分的预期”KGI Securities (泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul说。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 基本收平。 新加坡股市 收在5月15日以来的最高，本周上涨0.4%。 该指标指数受到金融股的支撑，星展银行控股 和大华银行 各上涨1.2%，华侨银行 则上涨0.8%。 菲律宾股市 收高0.4%，本周累计上涨1.04%，为连续第三周录得升幅。 印尼股市 录得三周来最低收盘水准，综合性公司Astra International 下跌2%。印尼股市本周收跌1.2%。 泰国股市 收跌0.2%，马来西亚股市 则稍稍收高。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.38 -0.12 -0.03 +12.82 349.57 新加坡 3254.19 17.14 +0.53 +12.96 2880.76 马来西亚 1788.89 3.32 +0.19 +8.96 1641.73 泰国 1566.65 -3.63 -0.23 +1.54 1542.94 印尼 5675.52 -27.40 -0.48 +7.15 5296.71 菲律宾 7990.24 31.61 +0.40 +16.81 6840.64 越南 749.72 -0.41 -0.05 +12.76 664.87 (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)