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东南亚股市：油价走低令多数股市收低，马来西亚创八个月最低收位
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#亚洲
2017年11月15日 / 上午10点37分 / 更新于 1 天前

东南亚股市：油价走低令多数股市收低，马来西亚创八个月最低收位

2 分钟阅读

    路透11月15日 - 多数东南亚股市周三收低，马来西亚股市更是创下八个月收盘低位，因全球股市和油价下跌引发风险厌恶情绪。
    
    在国际能源署(IEA)调降了今明两年的石油需求增长预估后，原油价格下跌1%。
    
    “美欧股市都下滑，反映出风险偏好继续消退，油价下挫带头，”瑞穗银行在研究报告中指出。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌0.6%。
    
    马来西亚股市       收低0.6%，至3月中以来最低收位，受累于金融股跌势。
    
    新加坡股市      下滑0.9%，受金融和工业类股拖累。
    
    菲律宾股市      跌1.3%，工业类股领跌。
    
    印尼股市       下挫0.3%，非必需消费品类股贡献多数跌幅。
    
    泰国股市       收低0.7%，能源股领跌。
    
    越南股市      连续第九日上涨，收于2008年1月以来最高收位。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 414.66    -1.79   -0.43  +18.62   349.57
    新加坡                            3368.70   -30.39   -0.89  +16.94  2880.76
    马来西亚                          1722.99   -10.62   -0.61   +4.95  1641.73
    泰国                              1690.26   -12.37   -0.73   +9.55  1542.94
    印尼                              5972.31   -15.98   -0.27  +12.76  5296.71
    菲律宾                            8273.44  -106.20   -1.27  +20.95  6840.64
    越南                               882.59     1.69   +0.19  +32.75   664.87
    (完) (编译 高琦/于春红; 审校 张涛)

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