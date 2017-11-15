东南亚股市：油价走低令多数股市收低，马来西亚创八个月最低收位

路透11月15日 - 多数东南亚股市周三收低，马来西亚股市更是创下八个月收盘低位，因全球股市和油价下跌引发风险厌恶情绪。 在国际能源署(IEA)调降了今明两年的石油需求增长预估后，原油价格下跌1%。 “美欧股市都下滑，反映出风险偏好继续消退，油价下挫带头，”瑞穗银行在研究报告中指出。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.6%。 马来西亚股市 收低0.6%，至3月中以来最低收位，受累于金融股跌势。 新加坡股市 下滑0.9%，受金融和工业类股拖累。 菲律宾股市 跌1.3%，工业类股领跌。 印尼股市 下挫0.3%，非必需消费品类股贡献多数跌幅。 泰国股市 收低0.7%，能源股领跌。 越南股市 连续第九日上涨，收于2008年1月以来最高收位。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 414.66 -1.79 -0.43 +18.62 349.57 新加坡 3368.70 -30.39 -0.89 +16.94 2880.76 马来西亚 1722.99 -10.62 -0.61 +4.95 1641.73 泰国 1690.26 -12.37 -0.73 +9.55 1542.94 印尼 5972.31 -15.98 -0.27 +12.76 5296.71 菲律宾 8273.44 -106.20 -1.27 +20.95 6840.64 越南 882.59 1.69 +0.19 +32.75 664.87 (完) (编译 高琦/于春红; 审校 张涛)