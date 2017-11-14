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东南亚股市：泰国股市中止三日连跌，越南股市连涨八日并创近十年高位
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#亚洲
2017年11月14日 / 上午10点30分 / 1 天前

东南亚股市：泰国股市中止三日连跌，越南股市连涨八日并创近十年高位

2 分钟阅读

    路透11月14日 - 泰国股市       周二上涨近1%，中止此前连续三个交易日的跌势。越南股市      连涨第八日，收在近十年高位。
    
    泰国股市是广泛上涨，房地产和能源股领涨。
    
    地产开发商Central Pattana PCL         收创纪录高位。油气巨头PTT Group Pcl         也收升，即便公司公布第三季获利下滑。

    泰国股市今年在东南亚地区市场表现中为第二差。
    
    越南市场略微收高，盘中最高上涨0.5%，录得自2016年9月来最长的上涨周期。金融和
消费类股领涨。
    
    菲律宾股市      止跌反弹，终场涨约0.6%，终止两连跌，工业类股贡献最大。
    
    在下跌的东南亚市场中，新加坡市场      连跌第三天，金融和消费类股领跌。
        
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 416.35    -0.01   +0.00  +19.10   349.57
    新加坡                            3399.09   -20.04   -0.59  +17.99  2880.76
    马来西亚                          1733.61    -3.88   -0.22   +5.60  1641.73
    泰国                              1702.63    15.58   +0.92  +10.35  1542.94
    印尼                              5988.29   -33.16   -0.55  +13.06  5296.71
    菲律宾                            8379.64    49.62   +0.60  +22.50  6840.64
    越南                               880.90     1.56   +0.18  +32.49   664.87
    (完) (编译 高琦/孙茉莉; 审校 刘秀红/白云)

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