东南亚股市：泰国股市中止三日连跌，越南股市连涨八日并创近十年高位

路透11月14日 - 泰国股市 周二上涨近1%，中止此前连续三个交易日的跌势。越南股市 连涨第八日，收在近十年高位。 泰国股市是广泛上涨，房地产和能源股领涨。 地产开发商Central Pattana PCL 收创纪录高位。油气巨头PTT Group Pcl 也收升，即便公司公布第三季获利下滑。 泰国股市今年在东南亚地区市场表现中为第二差。 越南市场略微收高，盘中最高上涨0.5%，录得自2016年9月来最长的上涨周期。金融和 消费类股领涨。 菲律宾股市 止跌反弹，终场涨约0.6%，终止两连跌，工业类股贡献最大。 在下跌的东南亚市场中，新加坡市场 连跌第三天，金融和消费类股领跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.35 -0.01 +0.00 +19.10 349.57 新加坡 3399.09 -20.04 -0.59 +17.99 2880.76 马来西亚 1733.61 -3.88 -0.22 +5.60 1641.73 泰国 1702.63 15.58 +0.92 +10.35 1542.94 印尼 5988.29 -33.16 -0.55 +13.06 5296.71 菲律宾 8379.64 49.62 +0.60 +22.50 6840.64 越南 880.90 1.56 +0.18 +32.49 664.87 (完) (编译 高琦/孙茉莉; 审校 刘秀红/白云)