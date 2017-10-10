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东南亚股市：泰国股市创近24年最高收位，菲律宾股市再创历史新高
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#亚洲
2017年10月10日 / 上午10点29分 / 11 天前

东南亚股市：泰国股市创近24年最高收位，菲律宾股市再创历史新高

2 分钟阅读

    路透10月10日 - 泰国股市周二跳涨至近24年最高收位，此前泰国总理巴育称，泰国将在明年11月份举行大选；菲律宾股市延续涨势，在乐观贸易数据提振下收于纪录高位。
    
    巴育称，具体选举日期将在2018年6月宣布。泰国军政府一再推迟选举，称担心修改宪法以及安全问题等因素。               
    
    “很多投资者都在等待大选消息，因为这将是推动泰国股市升穿1,700关口的催化剂，”Phillip Capital Thailand分析师Teerada Charnyingyong表示。

    泰国股市       收高0.9%至1,706.95点，创1994年1月以来最高收位，能源和必需性消费类股领涨。
    
    菲律宾股市      连涨第三天，收于纪录高位8,398.04点。
    
    “菲律宾市场收盘再创历史高位，距8,400点关口近在咫尺。美国方面没什么消息，菲律宾进出口数据可能提振了市场，”Regina
Capital董事总经理Luis Limlingan说。
    
    盘初公布的贸易数据显示，菲律宾1-8月出口同比增长13.3%，进口增长8.2%。
    
    多数其他东南亚股市变动不大，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布9月会议记录。
    
    印尼股市       收低0.2%，受电信和消费者类股拖累。
    
    新加坡股市      收跌，金融股领跌。
                                                 涨跌    当日  今年以来  2016年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
     
    汤森路透东南亚指数                 410.90     1.95   +0.48  +17.54   349.57
    新加坡                            3288.95    -2.61   -0.08  +14.17  2880.76
    马来西亚                          1761.13    -2.90   -0.16   +7.27  1641.73
    泰国                              1706.95    14.73   +0.87  +10.63  1542.94
    印尼                              5905.76    -9.17   -0.16  +11.50  5296.71
    菲律宾                            8398.04    30.66   +0.37  +22.77  6840.64
    越南                               810.65     1.69   +0.21  +21.93   664.87
    (完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 张明钧/蔡美珍)

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