东南亚股市：泰国股市创近24年最高收位，菲律宾股市再创历史新高

路透10月10日 - 泰国股市周二跳涨至近24年最高收位，此前泰国总理巴育称，泰国将在明年11月份举行大选；菲律宾股市延续涨势，在乐观贸易数据提振下收于纪录高位。 巴育称，具体选举日期将在2018年6月宣布。泰国军政府一再推迟选举，称担心修改宪法以及安全问题等因素。 “很多投资者都在等待大选消息，因为这将是推动泰国股市升穿1,700关口的催化剂，”Phillip Capital Thailand分析师Teerada Charnyingyong表示。 泰国股市 收高0.9%至1,706.95点，创1994年1月以来最高收位，能源和必需性消费类股领涨。 菲律宾股市 连涨第三天，收于纪录高位8,398.04点。 “菲律宾市场收盘再创历史高位，距8,400点关口近在咫尺。美国方面没什么消息，菲律宾进出口数据可能提振了市场，”Regina Capital董事总经理Luis Limlingan说。 盘初公布的贸易数据显示，菲律宾1-8月出口同比增长13.3%，进口增长8.2%。 多数其他东南亚股市变动不大，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三公布9月会议记录。 印尼股市 收低0.2%，受电信和消费者类股拖累。 新加坡股市 收跌，金融股领跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 410.90 1.95 +0.48 +17.54 349.57 新加坡 3288.95 -2.61 -0.08 +14.17 2880.76 马来西亚 1761.13 -2.90 -0.16 +7.27 1641.73 泰国 1706.95 14.73 +0.87 +10.63 1542.94 印尼 5905.76 -9.17 -0.16 +11.50 5296.71 菲律宾 8398.04 30.66 +0.37 +22.77 6840.64 越南 810.65 1.69 +0.21 +21.93 664.87 (完) (编译 刘秀红/艾茂林; 审校 张明钧/蔡美珍)