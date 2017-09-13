东南亚股市：泰国股市脱离约24年高位，结束九连升

路透9月13日 - 泰国股市周三脱离约24年高位，小幅收跌，结束此前连续九日的升势，能源和医疗保健类 股领跌。 油气精炼商PTT Pcl 收低0.5%，Bumrungrad Hospital PCL 则下跌2.3%至8月28日以来最 低收位。 评级机构惠誉指出，尽管泰国经济温和复苏，但经济和银行前景面临的挑战仍大。 周三早些时候，泰国股市指标股指 一度上升0.6%至1,652.51点，为1994年1月来最高。前一日则上 涨约2%。 马来西亚股市 收跌0.2%，抹去盘初的涨幅。 印尼股市 下跌0.5%，中止四连涨，并且录得逾一周来最大单日百分比跌幅。 新加坡股市下跌0.2%，受星展集团控股 和大华银行 下跌拖累。 菲律宾股市 回吐一部分早盘涨幅，终场小幅收高，创下8月17日以来最高收盘水准。 越南股市 上涨0.4%，收在2008年2月以来最高水准。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 406.42 -0.14 -0.03 +16.26 349.57 新加坡 3230.36 -5.33 -0.16 +12.14 2880.76 马来西亚 1786.07 -3.79 -0.21 +8.79 1641.73 泰国 1642.94 -0.61 -0.04 +6.48 1542.94 印尼 5845.73 -26.64 -0.45 +10.37 5296.71 菲律宾 8053.88 4.57 +0.06 +17.74 6840.64 越南 802.78 2.84 +0.36 +20.74 664.87 (完) (编译 王洋；审校 许娜)