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东南亚股市：泰国股市脱离约24年高位，结束九连升
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#亚洲
2017年9月13日 / 上午10点49分 / 1 个月内

东南亚股市：泰国股市脱离约24年高位，结束九连升

2 分钟阅读

    路透9月13日 - 泰国股市周三脱离约24年高位，小幅收跌，结束此前连续九日的升势，能源和医疗保健类
股领跌。
    
    油气精炼商PTT Pcl         收低0.5%，Bumrungrad Hospital PCL        则下跌2.3%至8月28日以来最
低收位。
    
    评级机构惠誉指出，尽管泰国经济温和复苏，但经济和银行前景面临的挑战仍大。            
    
    周三早些时候，泰国股市指标股指       一度上升0.6%至1,652.51点，为1994年1月来最高。前一日则上
涨约2%。
    
    马来西亚股市       收跌0.2%，抹去盘初的涨幅。
    
    印尼股市       下跌0.5%，中止四连涨，并且录得逾一周来最大单日百分比跌幅。
    
    新加坡股市下跌0.2%，受星展集团控股         和大华银行         下跌拖累。
    
    菲律宾股市      回吐一部分早盘涨幅，终场小幅收高，创下8月17日以来最高收盘水准。
    
    越南股市      上涨0.4%，收在2008年2月以来最高水准。   
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 406.42    -0.14   -0.03  +16.26   349.57
    新加坡                            3230.36    -5.33   -0.16  +12.14  2880.76
    马来西亚                          1786.07    -3.79   -0.21   +8.79  1641.73
    泰国                              1642.94    -0.61   -0.04   +6.48  1542.94
    印尼                              5845.73   -26.64   -0.45  +10.37  5296.71
    菲律宾                            8053.88     4.57   +0.06  +17.74  6840.64
    越南                               802.78     2.84   +0.36  +20.74   664.87
    (完) (编译 王洋；审校 许娜)

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