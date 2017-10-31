东南亚股市：泰国股市连续第六日上涨，越南市场下滑近1%

路透10月31日 - 东南亚股市周二表现总体上迟滞，此前数据显示中国10月制造业增速以较预期更大的幅 度放缓，越南股市跌幅近1%，不过泰国股市因工业产出数据强劲而连续第六日上涨。 新加坡股市 收低0.1%，东南亚最大的电信公司--新加坡电信 累及大盘。大盘指数本月累 计上涨4.8%，此前连跌两月。 泰国股市 收高0.2%，工业和能源股领涨。 泰国9月工业产出同比连升第三个月，好于预期。该国定于周三公布10月通胀率数据。 泰国股市本月累计上涨近3%，为连续第五个月录得涨幅。 印尼股市 终止三连跌，收高0.5%。该指数10月累计上涨1.8%，录得月度九连涨。 菲律宾股市周二和周三因公共假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 414.76 0.59 +0.14 +18.65 349.57 新加坡 3374.08 -1.89 -0.06 +17.12 2880.76 马来西亚 1747.92 -0.43 -0.02 +6.47 1641.73 泰国 1721.37 2.71 +0.16 +11.56 1542.94 印尼 6005.78 31.71 +0.53 +13.39 5296.71 越南 837.28 -7.92 -0.94 +25.93 664.87 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)