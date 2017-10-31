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东南亚股市：泰国股市连续第六日上涨，越南市场下滑近1%
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#亚洲
2017年10月31日 / 上午10点47分 / 更新于 1 天前

东南亚股市：泰国股市连续第六日上涨，越南市场下滑近1%

1 分钟阅读

    路透10月31日 - 东南亚股市周二表现总体上迟滞，此前数据显示中国10月制造业增速以较预期更大的幅
度放缓，越南股市跌幅近1%，不过泰国股市因工业产出数据强劲而连续第六日上涨。
    
    新加坡股市      收低0.1%，东南亚最大的电信公司--新加坡电信         累及大盘。大盘指数本月累
计上涨4.8%，此前连跌两月。
    
    泰国股市       收高0.2%，工业和能源股领涨。
    
    泰国9月工业产出同比连升第三个月，好于预期。该国定于周三公布10月通胀率数据。
    
    泰国股市本月累计上涨近3%，为连续第五个月录得涨幅。
    
    印尼股市       终止三连跌，收高0.5%。该指数10月累计上涨1.8%，录得月度九连涨。
    
    菲律宾股市周二和周三因公共假期休市。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 414.76     0.59   +0.14  +18.65   349.57
    新加坡                            3374.08    -1.89   -0.06  +17.12  2880.76
    马来西亚                          1747.92    -0.43   -0.02   +6.47  1641.73
    泰国                              1721.37     2.71   +0.16  +11.56  1542.94
    印尼                              6005.78    31.71   +0.53  +13.39  5296.71
    越南                               837.28    -7.92   -0.94  +25.93   664.87
    (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

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