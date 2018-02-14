东南亚股市：涨跌互见波动不大，等待美国公布通胀数据

路透2月14日 - 东南亚股市周三大多小跌，等待美国公布通胀数据，其中泰国股市在金 融及能源股打压下收在三个交易日低点。 所有人都在关注今日稍晚公布的美国通胀数据，这将成为短线股市走向的关键，因通胀 加速的风险是近期全球股市动荡的主因。 泰国股市 下跌0.4%，其中PTT PCL 下跌1.6%，泰国大城银行(Bank of Ayudhya) 下跌2.2%。 泰国央行周三再度维持指标利率在1.50%不变，称这仍对经济增长构成支撑，尽管通胀 料于第二季回到目标区间。 “在非常重要的美国通胀数据公布之前，市况主要受到美元走软主导。交易商调整仓位 以因应通胀数据疲软，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes表示。 新加坡股市 下跌0.4%，受金融股拖累。 Innes补充称，“中国农历新年当然影响了市况，因交易商降低曝险。 新加坡贸工部周三公布的修正数据显示，2017年国内生产总值(GDP)增长3.6%，为2014 年以来最高。 菲律宾股市 回升收高0.3%，由地产股领涨。 马来西亚股市 小涨，部分受到数据显示马国第四季经济成长5.9%高于预期的支 撑。 印尼股市 收高0.3%至近两周来最高收位。越南股市逢假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 446.74 -0.05 -0.01 +2.73 434.88 新加坡 3402.86 -12.21 -0.36 -0.00 3402.92 马来西亚 1834.93 1.91 +0.10 +2.12 1796.81 泰国 1792.09 -7.94 -0.44 +2.19 1753.71 印尼 6594.40 16.22 +0.25 +3.76 6355.65 菲律宾 8598.11 27.97 +0.33 +0.46 8558.42 越南 休市 (完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)