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亚洲
February 14, 2018 / 11:23 AM / a day ago

东南亚股市：涨跌互见波动不大，等待美国公布通胀数据

2 分钟阅读

    路透2月14日 - 东南亚股市周三大多小跌，等待美国公布通胀数据，其中泰国股市在金
融及能源股打压下收在三个交易日低点。
    
    所有人都在关注今日稍晚公布的美国通胀数据，这将成为短线股市走向的关键，因通胀
加速的风险是近期全球股市动荡的主因。
    
    泰国股市       下跌0.4%，其中PTT PCL         下跌1.6%，泰国大城银行(Bank of 
Ayudhya)        下跌2.2%。
    
    泰国央行周三再度维持指标利率在1.50%不变，称这仍对经济增长构成支撑，尽管通胀
料于第二季回到目标区间。            
    
    “在非常重要的美国通胀数据公布之前，市况主要受到美元走软主导。交易商调整仓位
以因应通胀数据疲软，”Oanda亚太交易主管Stephen Innes表示。
    
    新加坡股市      下跌0.4%，受金融股拖累。
    
    Innes补充称，“中国农历新年当然影响了市况，因交易商降低曝险。
    
    新加坡贸工部周三公布的修正数据显示，2017年国内生产总值(GDP)增长3.6%，为2014
年以来最高。            

    菲律宾股市      回升收高0.3%，由地产股领涨。
    
    马来西亚股市       小涨，部分受到数据显示马国第四季经济成长5.9%高于预期的支
撑。

    印尼股市       收高0.3%至近两周来最高收位。越南股市逢假日休市。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 446.74    -0.05   -0.01   +2.73   434.88
    新加坡                            3402.86   -12.21   -0.36   -0.00  3402.92
    马来西亚                          1834.93     1.91   +0.10   +2.12  1796.81
    泰国                              1792.09    -7.94   -0.44   +2.19  1753.71
    印尼                              6594.40    16.22   +0.25   +3.76  6355.65
    菲律宾                            8598.11    27.97   +0.33   +0.46  8558.42
    越南                              休市
    (完) (编译 张明钧; 审校 陈宗琦)
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