东南亚股市：菲律宾和印尼股市刷新纪录最高收位

路透10月4日 - 菲律宾和印尼股市周三均收于纪录高点，美股隔夜涨幅激励亚洲市场人气，不过泰国股市在问鼎24年高点后略有下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 一度上涨0.3%。 菲律宾股市 连涨四日，金融和电信股领涨，因对税务检视的预期继续推升投资者乐观情绪。 菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉(Nestor Espenilla)称，提议中的税制改革将只会带来温和的通胀效应，不需要货币政策加以回应；他同时对经济传达乐观的讯息，并未多加提及披索巨幅下跌。 蓝筹股BDO Unibank Inc 上涨2.1%收在历史新高，电信服务供应商PLDT Inc 收盘大涨2.4%。 印尼指标股指 收涨0.2%，延续上日涨势，受助于能源及原材料股。 医疗产品制造商Kalbe Farma Tbk 大涨近3%，采矿包商United Tractors 上涨多达3.8%至历史高位，料连续第五个交易日上涨。 越南股市 收高近1%，创下逾两个月最大涨幅，金融类股领涨。 马来西亚股市 微幅收高，受电信和非必需性消费类股涨势带动。 泰国股市 回吐稍早涨幅而略微收低，受工业类股拖累。 新加坡股市 跌0.3%，受金融和工业股跌势打压。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 407.73 1.04 +0.26 +16.64 349.57 新加坡 3236.65 -9.43 -0.29 +12.35 2880.76 马来西亚 1761.84 2.17 +0.12 +7.32 1641.73 泰国 1687.77 -2.20 -0.13 +9.39 1542.94 印尼 5951.48 12.02 +0.20 +12.36 5296.71 菲律宾 8344.05 31.12 +0.37 +21.98 6840.64 越南 805.66 7.66 +0.96 +21.18 664.87 (完) (编译/审校 孙茉莉/张明钧/于春红/高琦)