FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：菲律宾和印尼股市刷新纪录最高收位
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年10月4日 / 上午10点22分 / 17 天前

东南亚股市：菲律宾和印尼股市刷新纪录最高收位

2 分钟阅读

    路透10月4日 - 菲律宾和印尼股市周三均收于纪录高点，美股隔夜涨幅激励亚洲市场人气，不过泰国股市在问鼎24年高点后略有下滑。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               一度上涨0.3%。
    
    菲律宾股市      连涨四日，金融和电信股领涨，因对税务检视的预期继续推升投资者乐观情绪。

    菲律宾央行总裁埃斯佩尼拉(Nestor Espenilla)称，提议中的税制改革将只会带来温和的通胀效应，不需要货币政策加以回应；他同时对经济传达乐观的讯息，并未多加提及披索巨幅下跌。

    蓝筹股BDO Unibank Inc         上涨2.1%收在历史新高，电信服务供应商PLDT Inc        收盘大涨2.4%。
    
    印尼指标股指       收涨0.2%，延续上日涨势，受助于能源及原材料股。
    
    医疗产品制造商Kalbe Farma Tbk          大涨近3%，采矿包商United Tractors          上涨多达3.8%至历史高位，料连续第五个交易日上涨。
    
    越南股市      收高近1%，创下逾两个月最大涨幅，金融类股领涨。
    
    马来西亚股市       微幅收高，受电信和非必需性消费类股涨势带动。
    
    泰国股市       回吐稍早涨幅而略微收低，受工业类股拖累。
    
    新加坡股市      跌0.3%，受金融和工业股跌势打压。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 407.73     1.04   +0.26  +16.64   349.57
    新加坡                            3236.65    -9.43   -0.29  +12.35  2880.76
    马来西亚                          1761.84     2.17   +0.12   +7.32  1641.73
    泰国                              1687.77    -2.20   -0.13   +9.39  1542.94
    印尼                              5951.48    12.02   +0.20  +12.36  5296.71
    菲律宾                            8344.05    31.12   +0.37  +21.98  6840.64
    越南                               805.66     7.66   +0.96  +21.18   664.87
    (完) (编译/审校 孙茉莉/张明钧/于春红/高琦)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below