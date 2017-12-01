FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：菲律宾市场跌至两个月低点，新加坡则触及两年半高点
频道
专题
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
比特币
焦点：比特币暂停在纪录高位下方 年内与11月分别涨915%和55%
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
时事要闻
美国总统特朗普打算撵走国务卿蒂勒森 由中情局长接任--美国官员
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
中国财经
美国正式反对中国在WTO获得市场经济地位认定
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年12月1日 / 上午10点20分 / 2 天前

东南亚股市：菲律宾市场跌至两个月低点，新加坡则触及两年半高点

2 分钟阅读

    路透12月1日 - 菲律宾股市周五大幅下滑至两个月来最低收位，不过新加坡股市则是涨至两年半来最高收盘水准。
    
    菲律宾股市      下滑1.3%，本周每个交易日都在下跌，周线累计跌2.6%。
    
    “相较亚洲其他股市，菲律宾市场的市盈率(本益比)实在相当贵，”马尼拉Asiasec Equities分析师Manny Cruz说。

    菲律宾股市当前基于预估获利的市盈率(本益比，P/E)为20.4，高于其他东南亚国家。
新加坡和马来西亚股市大约为15.6倍，印尼股市为17.3。
    
    金融和工业类股拖累菲律宾股市      ，Bank of the Philippine Islands         
和JG Summit         分别跌逾2.5%。
    
    与此同时，新加坡股市      涨0.5%，受金融和工业股提振。该指数周线涨0.2%。
    
    权重股新加坡大华银行         和怡和控股         分别涨1.3%和2.2%。
    
    越南股市      涨1.1%，刷新10年收盘高位。周线涨2.7%。
    
    泰国股市       微涨0.1%。
    
    马来西亚和印尼市场因法定假日休市。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 422.04     0.53   +0.13  +20.73   349.57
    新加坡                            3449.54    16.00   +0.47  +19.74  2880.76
    泰国                              1699.65     2.26   +0.13  +10.16  1542.94
    菲律宾                            8144.02  -110.01   -1.33  +19.05  6840.64
    越南                               960.33    10.40   +1.09  +44.44   664.87
    (完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍/白云)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below