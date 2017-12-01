东南亚股市：菲律宾市场跌至两个月低点，新加坡则触及两年半高点

路透12月1日 - 菲律宾股市周五大幅下滑至两个月来最低收位，不过新加坡股市则是涨至两年半来最高收盘水准。 菲律宾股市 下滑1.3%，本周每个交易日都在下跌，周线累计跌2.6%。 “相较亚洲其他股市，菲律宾市场的市盈率(本益比)实在相当贵，”马尼拉Asiasec Equities分析师Manny Cruz说。 菲律宾股市当前基于预估获利的市盈率(本益比，P/E)为20.4，高于其他东南亚国家。 新加坡和马来西亚股市大约为15.6倍，印尼股市为17.3。 金融和工业类股拖累菲律宾股市 ，Bank of the Philippine Islands 和JG Summit 分别跌逾2.5%。 与此同时，新加坡股市 涨0.5%，受金融和工业股提振。该指数周线涨0.2%。 权重股新加坡大华银行 和怡和控股 分别涨1.3%和2.2%。 越南股市 涨1.1%，刷新10年收盘高位。周线涨2.7%。 泰国股市 微涨0.1%。 马来西亚和印尼市场因法定假日休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 422.04 0.53 +0.13 +20.73 349.57 新加坡 3449.54 16.00 +0.47 +19.74 2880.76 泰国 1699.65 2.26 +0.13 +10.16 1542.94 菲律宾 8144.02 -110.01 -1.33 +19.05 6840.64 越南 960.33 10.40 +1.09 +44.44 664.87 (完) (编译 孙茉莉/刘秀红；审校 蔡美珍/白云)