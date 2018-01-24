FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 24, 2018 / 10:17 AM / 更新于 15 hours ago

东南亚股市：菲律宾股市下跌，新加坡股市收于10年高位

2 分钟阅读

    路透1月24日 - 菲律宾股市周三较之前创下的纪录收盘高位大幅下跌，个股全线走低，新加坡股市则攀升至10年来最高收盘水平。

    菲律宾股市      收盘跌0.9%，此前连续三个交易日上涨，周二收于纪录高位。

    RCBC Securities驻马尼拉的研究分析师Benjamin Ngan称，菲律宾财政部计划提交一份税收方案，计划调整酒类、烟草、矿产和煤炭的税收，可能令市场承压。

    马来西亚股市       微幅收跌，该国央行料在周四举行的会议上升息。
    
    新加坡股市      收涨0.5%，连续第四个交易日收涨，星展集团控股          和云顶
新加坡          领涨，分别上涨1.2%和4.5%。
    
    印尼股市       收跌0.3%。越南股市则仍因技术故障连续第二日休市。    
    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2017年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 464.75     2.30   +0.50   +6.87   434.88
    新加坡                            3609.24    17.16   +0.48   +6.06  3402.92
    马来西亚                          1837.04    -1.00   -0.05   +2.24  1796.81
    泰国                              1838.96     7.18   +0.39   +4.86  1753.71
    印尼                              6615.49   -19.84   -0.30   +4.09  6355.65
    菲律宾                            8920.23   -78.79   -0.88   +4.23  8558.42
    (完) (编译 王灿/王琛；审校 白云/刘秀红)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below