东南亚股市：菲律宾股市下跌，新加坡股市收于10年高位

路透1月24日 - 菲律宾股市周三较之前创下的纪录收盘高位大幅下跌，个股全线走低，新加坡股市则攀升至10年来最高收盘水平。 菲律宾股市 收盘跌0.9%，此前连续三个交易日上涨，周二收于纪录高位。 RCBC Securities驻马尼拉的研究分析师Benjamin Ngan称，菲律宾财政部计划提交一份税收方案，计划调整酒类、烟草、矿产和煤炭的税收，可能令市场承压。 马来西亚股市 微幅收跌，该国央行料在周四举行的会议上升息。 新加坡股市 收涨0.5%，连续第四个交易日收涨，星展集团控股 和云顶 新加坡 领涨，分别上涨1.2%和4.5%。 印尼股市 收跌0.3%。越南股市则仍因技术故障连续第二日休市。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 464.75 2.30 +0.50 +6.87 434.88 新加坡 3609.24 17.16 +0.48 +6.06 3402.92 马来西亚 1837.04 -1.00 -0.05 +2.24 1796.81 泰国 1838.96 7.18 +0.39 +4.86 1753.71 印尼 6615.49 -19.84 -0.30 +4.09 6355.65 菲律宾 8920.23 -78.79 -0.88 +4.23 8558.42 (完) (编译 王灿/王琛；审校 白云/刘秀红)