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东南亚股市：菲律宾股市中止五连跌，越南市场创近四个月来最大跌幅
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2017年12月5日 / 上午10点31分 / 1 天前

东南亚股市：菲律宾股市中止五连跌，越南市场创近四个月来最大跌幅

2 分钟阅读

    路透12月5日 - 菲律宾股市周二中止五连跌，房地产和金融股助益大
盘。不过越南市场则遭遇近四个月来最大跌幅。
    
    菲律宾股市      收高0.8%，权重股SM Prime Holdings Inc
         攀升2.1%，Ayala Land         涨1.8%。
    
    不过据Eagle Equities总裁Joseph Roxas表示，此波涨势恐怕是昙花
一现。

    “我认为接下来几年应该会再度测试低点，”他称。
    
    数据显示，菲律宾11月通胀率降至3.3%，为五个月来首次降温。
    
    越南股市      下跌1.7%，受Vingroup JSC        及Vietnam Dairy Products JSC        分别约下跌4%及2%拖累。
    
    马来西亚股市       上涨0.7%，为逾一个月来最大涨幅。
    
    新加坡股市      回吐盘初涨幅，终场小幅下跌。
    
    泰国股市       因国定假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 422.03     0.31   +0.07  +20.73   349.57
    新加坡                            3438.06    -0.41   -0.01  +19.35  2880.76
    马来西亚                          1724.84    11.71   +0.68   +5.06  1641.73
    印尼                              6000.47     2.28   +0.04  +13.29  5296.71
    菲律宾                            8145.00    60.55   +0.75  +19.07  6840.64
    越南                               953.30   -16.72   -1.72  +43.38   664.87
    (完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 张明钧/高琦/王洋)

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