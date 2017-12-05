东南亚股市：菲律宾股市中止五连跌，越南市场创近四个月来最大跌幅

路透12月5日 - 菲律宾股市周二中止五连跌，房地产和金融股助益大 盘。不过越南市场则遭遇近四个月来最大跌幅。 菲律宾股市 收高0.8%，权重股SM Prime Holdings Inc 攀升2.1%，Ayala Land 涨1.8%。 不过据Eagle Equities总裁Joseph Roxas表示，此波涨势恐怕是昙花 一现。 “我认为接下来几年应该会再度测试低点，”他称。 数据显示，菲律宾11月通胀率降至3.3%，为五个月来首次降温。 越南股市 下跌1.7%，受Vingroup JSC 及Vietnam Dairy Products JSC 分别约下跌4%及2%拖累。 马来西亚股市 上涨0.7%，为逾一个月来最大涨幅。 新加坡股市 回吐盘初涨幅，终场小幅下跌。 泰国股市 因国定假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 422.03 0.31 +0.07 +20.73 349.57 新加坡 3438.06 -0.41 -0.01 +19.35 2880.76 马来西亚 1724.84 11.71 +0.68 +5.06 1641.73 印尼 6000.47 2.28 +0.04 +13.29 5296.71 菲律宾 8145.00 60.55 +0.75 +19.07 6840.64 越南 953.30 -16.72 -1.72 +43.38 664.87 (完) (编译 孙茉莉/蔡美珍；审校 张明钧/高琦/王洋)