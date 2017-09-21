东南亚股市：菲律宾股市创新高，东南亚其它股市普遍下跌

路透9月21日 - 菲律宾股市周四涨至纪录高位，但东南亚其它股市均下滑，与亚洲市场普遍走势一致，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布计划开始缩减资产负债表，并暗示年内再度升息。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.3%。 美联储周三维持利率不变，但暗示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。 菲律宾股指 连续第二日上涨，收高0.8%，盘中稍早触及纪录高 位8,321.81点。 周四盘后菲律宾央行宣布维持指标利率于3%不变，符合预期。 泰国股市 收盘微跌，尽管出口贸易数据报喜。 新加坡股市 收跌0.1%，受工业及地产股拖累。 印尼股市因假期休市。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 408.16 -1.03 -0.25 +16.76 349.57 新加坡 3213.82 -4.25 -0.13 +11.56 2880.76 马来西亚 1771.04 -2.54 -0.14 +7.88 1641.73 泰国 1670.49 -0.16 -0.01 +8.27 1542.94 菲律宾 8286.86 67.54 +0.82 +21.14 6840.64 越南 803.93 -1.93 -0.24 +20.92 664.87 (完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)