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东南亚股市：菲律宾股市创新高，东南亚其它股市普遍下跌
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#亚洲
2017年9月21日 / 上午10点17分 / 1 个月前

东南亚股市：菲律宾股市创新高，东南亚其它股市普遍下跌

2 分钟阅读

    路透9月21日 - 菲律宾股市周四涨至纪录高位，但东南亚其它股市均下滑，与亚洲市场普遍走势一致，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)宣布计划开始缩减资产负债表，并暗示年内再度升息。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌0.3%。
    
    美联储周三维持利率不变，但暗示仍预计年底前再升息一次，尽管近期通胀数据疲弱。            

    菲律宾股指      连续第二日上涨，收高0.8%，盘中稍早触及纪录高
位8,321.81点。
    
    周四盘后菲律宾央行宣布维持指标利率于3%不变，符合预期。
    
    泰国股市       收盘微跌，尽管出口贸易数据报喜。
    
    新加坡股市      收跌0.1%，受工业及地产股拖累。
    
    印尼股市因假期休市。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 408.16    -1.03   -0.25  +16.76   349.57
    新加坡                            3213.82    -4.25   -0.13  +11.56  2880.76
    马来西亚                          1771.04    -2.54   -0.14   +7.88  1641.73
    泰国                              1670.49    -0.16   -0.01   +8.27  1542.94
    菲律宾                            8286.86    67.54   +0.82  +21.14  6840.64
    越南                               803.93    -1.93   -0.24  +20.92   664.87
    (完) (编译 王琛/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)

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