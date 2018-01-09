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东南亚股市：菲律宾股市创纪录高点，越南市场续涨第二日
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#亚洲
January 9, 2018 / 10:23 AM / a day ago

东南亚股市：菲律宾股市创纪录高点，越南市场续涨第二日

2 分钟阅读

    路透1月9日 - 菲律宾股市      周二涨幅创一年来最大，获益于外资买盘带动触及纪录高点。越南股市      连涨第二日，至10年新高。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               午后交易中近持平，削减此前涨幅，自纪录高点附近回落。
    
    “日本投资者结束假期回归市场，影响亚洲市场，日内涌现日本投资者买盘。”Asiasec Equities分析师Manny Cruz说道。

    菲律宾股市      收盘涨2%，至纪录高点8,923.72点，外资净买入14.2亿披索(2,822万
美元)股票。

    越南股市      涨1%，12个交易日内第11天走高，创下2007年11月以来最高收盘水平。

    新加坡股市      收盘涨0.4%，此前一度触及32个月高点。金融和工业股涨势领先，大
华银行          收盘涨2%。

    泰国股市       收盘基本持平，印尼股市       收盘跌0.2%，结束连续三个交易日的
涨势，因消费必需品和电信类股下跌。    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
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    汤森路透东南亚指数                 449.06     0.49   +0.11   +3.26   434.88
    新加坡                            3524.65    12.47   +0.36   +3.58  3402.92
    马来西亚                          1826.95    -5.20   -0.28   +1.68  1796.81
    泰国                              1795.21     2.40   +0.13   +2.37  1753.71
    印尼                              6373.14   -12.26   -0.19   +0.28  6355.65
    菲律宾                            8923.72   178.60   +2.04   +4.27  8558.42
    越南                              1033.56    10.66   +1.04   +5.01   984.24
    (完) (编译 孙茉莉/王灿；审校 蔡美珍/刘秀红)

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