东南亚股市：菲律宾股市创纪录高点，越南市场续涨第二日

路透1月9日 - 菲律宾股市 周二涨幅创一年来最大，获益于外资买盘带动触及纪录高点。越南股市 连涨第二日，至10年新高。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 午后交易中近持平，削减此前涨幅，自纪录高点附近回落。 “日本投资者结束假期回归市场，影响亚洲市场，日内涌现日本投资者买盘。”Asiasec Equities分析师Manny Cruz说道。 菲律宾股市 收盘涨2%，至纪录高点8,923.72点，外资净买入14.2亿披索(2,822万 美元)股票。 越南股市 涨1%，12个交易日内第11天走高，创下2007年11月以来最高收盘水平。 新加坡股市 收盘涨0.4%，此前一度触及32个月高点。金融和工业股涨势领先，大 华银行 收盘涨2%。 泰国股市 收盘基本持平，印尼股市 收盘跌0.2%，结束连续三个交易日的 涨势，因消费必需品和电信类股下跌。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 449.06 0.49 +0.11 +3.26 434.88 新加坡 3524.65 12.47 +0.36 +3.58 3402.92 马来西亚 1826.95 -5.20 -0.28 +1.68 1796.81 泰国 1795.21 2.40 +0.13 +2.37 1753.71 印尼 6373.14 -12.26 -0.19 +0.28 6355.65 菲律宾 8923.72 178.60 +2.04 +4.27 8558.42 越南 1033.56 10.66 +1.04 +5.01 984.24 (完) (编译 孙茉莉/王灿；审校 蔡美珍/刘秀红)