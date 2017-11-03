东南亚股市：菲律宾股市回吐涨幅收跌1.6%，越南股市跳涨1.3%

路透11月3日 - 菲律宾股市周五从盘中稍早触及的纪录高点回落，收跌1.6%，投资人在股市连涨三个交易日之后获利了结；越南股市则逆转稍早跌势收涨。

工业和金融股在菲律宾股市中跌幅居前，将指标股指的周线涨幅拉低至1%。

JG Summit大跌3.8%，菲律宾群岛银行下跌4.2%。

“交投大部分的时间内，投资人对于部分大企业财报优于预期都抱持着相当乐观的态度，”马尼拉AB Capital Securities分析师Lexter Azurin表示。

Ayala Corp、SM Investments以及JG Summit等业者都将在本月稍晚公布季度财报。

“但我猜部分投资人看法不一，因当前股市估值偏高，因此我们见到许多投资人开始了结获利，”Azurin称。

越南股市扳回稍早跌幅收高1.3%。

中国和越南周五达成协议，将通过外交手段处理南中国海争议。

新加坡股市小幅收高，电信股涨势抵销了消费股的下跌。

“进入周末前，交易员今天转趋审慎...指数可能区间波动个几天，”NRA Capital研究主管Liu Jinshu表示。

新加坡股市周线下跌0.1%，为五周以来首度下跌。

印尼股市亦小幅收高，周线上涨1.1%，创12周来最大涨幅。

马来西亚股市收评，七周以来有五周周线下跌。

涨跌 当日 今年以来 2016年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 415.38 -0.11 -0.03 +18.83 349.57

新加坡 3382.31 1.81 +0.05 +17.41 2880.76

马来西亚 1740.93 -0.12 -0.01 +6.04 1641.73

泰国 1701.47 -0.46 -0.03 +10.27 1542.94

印尼 6039.54 8.43 +0.14 +14.02 5296.71

菲律宾 8376.13 -139.89 -1.64 +22.45 6840.64

越南 843.73 10.64 +1.28 +26.90 664.87