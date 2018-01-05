东南亚股市：菲律宾股市收于纪录高位，泰国股市扩大涨势

路透1月5日 - 东南亚股市周五大多收高，追随亚洲市场和隔夜美股涨势，菲律宾股市 和泰国股市 触及收盘纪录高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 较2007年11月触及的纪录高点591.5点仅低几个点，因美国就业数据显示经济强劲增长。 道琼工业指数 周四首次突破25,000点大关，美股其他主要股指收盘再创纪录高位。 马尼拉RCBC Securities股市研究分析师Fio Dejesus表示，美股上涨产生了正面的影响，因全球多数资产管理公司目前的风险意愿甚强。 菲律宾股市 攀升0.4%至纪录收盘高位，房地产股和金融股引领涨势。 大盘指数本周收高2.5%，为连续第五周上涨。 泰国股市 周五创下纪录收盘高位，金融股领涨。 大城银行(Bank of Ayudhya) 劲扬16.6%至2015年3月以来最高。 大盘指数本周涨2.4%。 新加坡股市 下跌，受金融股跌势拖累，但全周仍以上涨2.5%报收，为去年1月以来最佳表现。 星展银行(DBS) 跌0.7%。 马来西亚股市 收高0.8%，印尼股市 攀升将近1%。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 447.48 1.29 +0.29 +2.90 434.88 新加坡 3489.45 -11.71 -0.33 +2.54 3402.92 马来西亚 1817.97 14.52 +0.81 +1.18 1796.81 泰国 1795.45 4.43 +0.25 +2.38 1753.71 印尼 6353.74 61.42 +0.98 -0.03 6355.65 菲律宾 8770.00 30.17 +0.35 +2.47 8558.42 越南 1012.65 -7.10 -0.70 +2.89 984.24 (完) (编译 王灿/郑茵 审校 于春红)