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东南亚股市：菲律宾股市收于纪录高位，泰国股市扩大涨势
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#亚洲
January 5, 2018 / 10:16 AM / a day ago

东南亚股市：菲律宾股市收于纪录高位，泰国股市扩大涨势

2 分钟阅读

    路透1月5日 - 东南亚股市周五大多收高，追随亚洲市场和隔夜美股涨势，菲律宾股市      和泰国股市       触及收盘纪录高点。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                较2007年11月触及的纪录高点591.5点仅低几个点，因美国就业数据显示经济强劲增长。

    道琼工业指数      周四首次突破25,000点大关，美股其他主要股指收盘再创纪录高位。

    马尼拉RCBC Securities股市研究分析师Fio Dejesus表示，美股上涨产生了正面的影响，因全球多数资产管理公司目前的风险意愿甚强。
    
    菲律宾股市      攀升0.4%至纪录收盘高位，房地产股和金融股引领涨势。
    
    大盘指数本周收高2.5%，为连续第五周上涨。
    
    泰国股市       周五创下纪录收盘高位，金融股领涨。
    
    大城银行(Bank of Ayudhya)        劲扬16.6%至2015年3月以来最高。
    
    大盘指数本周涨2.4%。
    
    新加坡股市      下跌，受金融股跌势拖累，但全周仍以上涨2.5%报收，为去年1月以来最佳表现。
    
    星展银行(DBS)         跌0.7%。
    
    马来西亚股市       收高0.8%，印尼股市       攀升将近1%。
    

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 447.48     1.29   +0.29   +2.90   434.88
    新加坡                            3489.45   -11.71   -0.33   +2.54  3402.92
    马来西亚                          1817.97    14.52   +0.81   +1.18  1796.81
    泰国                              1795.45     4.43   +0.25   +2.38  1753.71
    印尼                              6353.74    61.42   +0.98   -0.03  6355.65
    菲律宾                            8770.00    30.17   +0.35   +2.47  8558.42
    越南                              1012.65    -7.10   -0.70   +2.89   984.24
    (完) (编译 王灿/郑茵 审校 于春红)

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