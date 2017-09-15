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东南亚股市：菲律宾股市收在纪录新高，其它股市也大多上涨
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#亚洲
2017年9月15日 / 上午11点07分 / 1 个月前

东南亚股市：菲律宾股市收在纪录新高，其它股市也大多上涨

2 分钟阅读

    路透9月15日 - 菲律宾股市周五收在纪录高位，连续第四日上涨，与此同时其它东南亚股市大多扳回盘初
跌幅而小升，因投资者暂时略过朝鲜(北韩)导弹试射事件。
    
    菲律宾股市      攀升0.4%至纪录收盘高位8,180.85点，周线上涨2%。
    
    “市场信心仍正面，分析师对整体市场给出积极的展望。这种乐观情绪再度弥漫，市场再度创下纪录高位
，成交金额超过110亿披索(2.145亿美元)，”菲律宾股票交易所执行长Ramon S Monzon在一份声明中称。
    
    外资买超4.737亿披索(920万美元)。
    
    RCBC Securities研究部门主管Raul Ruiz说，朝鲜最新的导弹试射对市场影响不大。
    
    韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了
朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。            
    
    印尼股市收高0.4%，本周上涨0.3%。
    
    新加坡股市收跌0.4%，受金融股跌势拖累。星展集团控股         跌1%，收在5月2日以来最低水准。本
周新加坡股市下跌0.4%。
    
    马来西亚股市上涨0.3%，泰国股市也小幅上涨。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 407.65     1.29   +0.32  +16.61   349.57
    新加坡                            3209.56   -11.39   -0.35  +11.41  2880.76
    马来西亚                          1786.33     4.96   +0.28   +8.81  1641.73
    泰国                              1660.53     1.43   +0.09   +7.62  1542.94
    印尼                              5872.39    20.39   +0.35  +10.87  5296.71
    菲律宾                            8180.85    35.94   +0.44  +19.59  6840.64
    越南                               805.82    -0.50   -0.06  +21.20   664.87
    (完) (编译 王洋; 审校 许娜)

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