东南亚股市：菲律宾股市收在纪录新高，其它股市也大多上涨

路透9月15日 - 菲律宾股市周五收在纪录高位，连续第四日上涨，与此同时其它东南亚股市大多扳回盘初 跌幅而小升，因投资者暂时略过朝鲜(北韩)导弹试射事件。 菲律宾股市 攀升0.4%至纪录收盘高位8,180.85点，周线上涨2%。 “市场信心仍正面，分析师对整体市场给出积极的展望。这种乐观情绪再度弥漫，市场再度创下纪录高位 ，成交金额超过110亿披索(2.145亿美元)，”菲律宾股票交易所执行长Ramon S Monzon在一份声明中称。 外资买超4.737亿披索(920万美元)。 RCBC Securities研究部门主管Raul Ruiz说，朝鲜最新的导弹试射对市场影响不大。 韩国和日本官员称，朝鲜周五发射一枚导弹飞越日本的北海道，并落入遥远的太平洋海域，进一步加剧了 朝鲜近期核试验后的地区紧张局势。 印尼股市收高0.4%，本周上涨0.3%。 新加坡股市收跌0.4%，受金融股跌势拖累。星展集团控股 跌1%，收在5月2日以来最低水准。本 周新加坡股市下跌0.4%。 马来西亚股市上涨0.3%，泰国股市也小幅上涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 407.65 1.29 +0.32 +16.61 349.57 新加坡 3209.56 -11.39 -0.35 +11.41 2880.76 马来西亚 1786.33 4.96 +0.28 +8.81 1641.73 泰国 1660.53 1.43 +0.09 +7.62 1542.94 印尼 5872.39 20.39 +0.35 +10.87 5296.71 菲律宾 8180.85 35.94 +0.44 +19.59 6840.64 越南 805.82 -0.50 -0.06 +21.20 664.87 (完) (编译 王洋; 审校 许娜)