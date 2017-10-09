东南亚股市：菲律宾股市收在纪录高位，其它股市表现不温不火

路透10月9日 - 菲律宾股市周一录得纪录收盘高位，因围绕一项税收改革的预期令投资者保持乐观情绪。 周三该国参议院将讨论一项税改议案，这项议案对于总统杜特尔特扶植经济增长的计划至关重要。 这一议案已经于5月在下议院获批，其内容涉及扩大增值税税基，上调燃料和汽车的消费税，并对含糖饮料征税。 菲律宾股市 收高0.7%，金融和工业股领涨。 大多数其它东南亚股市小幅收高，追随亚洲股市的整体升势，因一系列经济数据仍利好经济增长。 投资者等待周三将公布的美联储9月会议记录。 泰国股市 回吐盘初涨幅稍稍收跌，虽然航空公司股价上涨，稍早国际民航组织解除了对泰国的旅行警告。 越南股市升至逾九年最高，金融和材料股对大盘上涨贡献最大。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 408.86 0.12 +0.03 +16.96 349.57 新加坡 3291.56 0.27 +0.01 +14.26 2880.76 马来西亚 1764.03 0.03 +0.00 +7.45 1641.73 泰国 1692.22 -3.75 -0.22 +9.68 1542.94 印尼 5914.93 9.56 +0.16 +11.67 5296.71 菲律宾 8367.38 56.50 +0.68 +22.32 6840.64 越南 808.96 1.16 +0.14 +21.67 664.87 (完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)