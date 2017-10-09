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东南亚股市：菲律宾股市收在纪录高位，其它股市表现不温不火
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#亚洲
2017年10月9日 / 中午11点44分 / 12 天前

东南亚股市：菲律宾股市收在纪录高位，其它股市表现不温不火

2 分钟阅读

    路透10月9日 - 菲律宾股市周一录得纪录收盘高位，因围绕一项税收改革的预期令投资者保持乐观情绪。
    
    周三该国参议院将讨论一项税改议案，这项议案对于总统杜特尔特扶植经济增长的计划至关重要。
    
    这一议案已经于5月在下议院获批，其内容涉及扩大增值税税基，上调燃料和汽车的消费税，并对含糖饮料征税。
    
    菲律宾股市      收高0.7%，金融和工业股领涨。
    
    大多数其它东南亚股市小幅收高，追随亚洲股市的整体升势，因一系列经济数据仍利好经济增长。
    
    投资者等待周三将公布的美联储9月会议记录。
    
    泰国股市       回吐盘初涨幅稍稍收跌，虽然航空公司股价上涨，稍早国际民航组织解除了对泰国的旅行警告。
    
    越南股市升至逾九年最高，金融和材料股对大盘上涨贡献最大。    

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 408.86     0.12   +0.03  +16.96   349.57
    新加坡                            3291.56     0.27   +0.01  +14.26  2880.76
    马来西亚                          1764.03     0.03   +0.00   +7.45  1641.73
    泰国                              1692.22    -3.75   -0.22   +9.68  1542.94
    印尼                              5914.93     9.56   +0.16  +11.67  5296.71
    菲律宾                            8367.38    56.50   +0.68  +22.32  6840.64
    越南                               808.96     1.16   +0.14  +21.67   664.87
    (完) (编译 王洋; 审校 孙茉莉)

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