东南亚股市：菲律宾股市收盘创纪录，越南股市收于逾10年高位

路透1月25日 - 菲律宾股市 周四创纪录收盘高位，全线走高。越南股市 收于10多年高位，此前两个交易日因交易所技术故障而休市。 菲律宾股市 涨势主要由工业股引领，SM Investments 收于纪录高位，周三跌0.6%。 International Container Terminal Services 涨3.1%，创2015年6月来收盘高位。该股周三跌2.6%。 越南股市 收高1.6%，盘中一度跳涨2.7%。金融和公用事业类股领涨。 马来西亚股市 涨0.5%，受金融类股支撑。此前该国央行进行了2014年7月以来的 首次升息。 马来西亚成为近年来第一个升息的东南亚国家，也是2018年第一个升息的亚洲国家。 新加坡股市 跌1%，受金融和工业类股拖累。 星展集团控股 跌1.5%，怡和控股 跌1.4%。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 464.72 -0.14 -0.03 +6.86 434.88 新加坡 3572.62 -36.62 -1.01 +4.99 3402.92 马来西亚 1845.86 8.82 +0.48 +2.73 1796.81 泰国 1819.29 -19.67 -1.07 +3.74 1753.71 印尼 6615.33 -0.16 +0.00 +4.09 6355.65 菲律宾 8999.17 78.94 +0.88 +5.15 8558.42 越南 1104.57 17.15 +1.58 +12.23 984.24 (完) (编译 王灿/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)