FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
#达沃斯论坛
#中美关系
#特朗普专访
#加密货币
#狗年展望
#图片精选
#亚洲
January 25, 2018 / 10:28 AM / a day ago

东南亚股市：菲律宾股市收盘创纪录，越南股市收于逾10年高位

2 分钟阅读

    路透1月25日 - 菲律宾股市      周四创纪录收盘高位，全线走高。越南股市      收于10多年高位，此前两个交易日因交易所技术故障而休市。

    菲律宾股市      涨势主要由工业股引领，SM Investments       收于纪录高位，周三跌0.6%。
    
    International Container Terminal Services        涨3.1%，创2015年6月来收盘高位。该股周三跌2.6%。

    越南股市      收高1.6%，盘中一度跳涨2.7%。金融和公用事业类股领涨。
    
    马来西亚股市       涨0.5%，受金融类股支撑。此前该国央行进行了2014年7月以来的
首次升息。
    
    马来西亚成为近年来第一个升息的东南亚国家，也是2018年第一个升息的亚洲国家。
    
    新加坡股市      跌1%，受金融和工业类股拖累。
    
    星展集团控股         跌1.5%，怡和控股         跌1.4%。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 464.72    -0.14   -0.03   +6.86   434.88
    新加坡                            3572.62   -36.62   -1.01   +4.99  3402.92
    马来西亚                          1845.86     8.82   +0.48   +2.73  1796.81
    泰国                              1819.29   -19.67   -1.07   +3.74  1753.71
    印尼                              6615.33    -0.16   +0.00   +4.09  6355.65
    菲律宾                            8999.17    78.94   +0.88   +5.15  8558.42
    越南                              1104.57    17.15   +1.58  +12.23   984.24
    (完) (编译 王灿/刘秀红；审校 艾茂林/孙茉莉)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below