东南亚股市：菲律宾股市收跌逾1%，越南股市创10年收盘新高

路透1月11日 - 菲律宾股市周四下跌逾1%，表现落后于东南亚其他股市，越南股市延续涨势，创10年收盘新高。 菲律宾股市 一度下跌2%，为2017年3月以来最大跌幅，终场收跌1.2%。 “美股疲势可能是多数市场对全球性涨势进行获利了结的诱因，”RCBC Securities驻马尼拉的股票研究分析师Fio De Jesus称。 美国股市三大股指周三收低，盘中交投震荡，因投资者担忧中国可能 放缓购买美国公债，美国总统特朗普可能让美国退出一项重要的贸易协定 。 菲律宾股市 盘面普跌，权重股菲律宾长途电话公司(PLDT)<TEL .PS>收跌3.5%，房地产公司Ayala Land 跌2.9%。 马来西亚股市 连续第三个交易日下跌，电信及消费类股领跌 ，即便数据显示11月工业生产较上年同期增长5%。 越南股市 连续第四个交易日上涨，受金融和能源类股提振。指 标股指过去14个交易日中有13日上涨。 泰国股市 逆转跌势，收高0.4%，受能源类股涨势提振。 印尼股市 微涨，金融板块贡献逾半数涨幅。 涨跌 当日 今 年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 449.78 0.38 +0.08 +3.43 434.88 新加坡 3512.68 -7.77 -0.22 +3.23 3402.92 马来西亚 1816.88 -6.04 -0.33 +1.12 1796.81 泰国 1802.80 7.88 +0.44 +2.80 1753.71 印尼 6386.34 15.17 +0.24 +0.48 6355.65 菲律宾 8813.25 -107.04 -1.20 +2.98 8558.42 越南 1048.17 10.06 +0.97 +6.50 984.24 (完) (编译 王灿/刘秀红；审校 白云/王洋)