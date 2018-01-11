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东南亚股市：菲律宾股市收跌逾1%，越南股市创10年收盘新高
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#亚洲
January 11, 2018 / 10:31 AM / a day ago

东南亚股市：菲律宾股市收跌逾1%，越南股市创10年收盘新高

2 分钟阅读

    路透1月11日 - 菲律宾股市周四下跌逾1%，表现落后于东南亚其他股市，越南股市延续涨势，创10年收盘新高。

    菲律宾股市      一度下跌2%，为2017年3月以来最大跌幅，终场收跌1.2%。

    “美股疲势可能是多数市场对全球性涨势进行获利了结的诱因，”RCBC Securities驻马尼拉的股票研究分析师Fio De Jesus称。

    美国股市三大股指周三收低，盘中交投震荡，因投资者担忧中国可能
放缓购买美国公债，美国总统特朗普可能让美国退出一项重要的贸易协定
。            
    
    菲律宾股市      盘面普跌，权重股菲律宾长途电话公司(PLDT)<TEL
.PS>收跌3.5%，房地产公司Ayala Land         跌2.9%。
    
    马来西亚股市       连续第三个交易日下跌，电信及消费类股领跌
，即便数据显示11月工业生产较上年同期增长5%。
    
    越南股市      连续第四个交易日上涨，受金融和能源类股提振。指
标股指过去14个交易日中有13日上涨。
    
    泰国股市       逆转跌势，收高0.4%，受能源类股涨势提振。
    
    印尼股市       微涨，金融板块贡献逾半数涨幅。
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 449.78     0.38   +0.08  
 +3.43   434.88
    新加坡                            3512.68    -7.77   -0.22  
 +3.23  3402.92
    马来西亚                          1816.88    -6.04   -0.33  
 +1.12  1796.81
    泰国                              1802.80     7.88   +0.44  
 +2.80  1753.71
    印尼                              6386.34    15.17   +0.24  
 +0.48  6355.65
    菲律宾                            8813.25  -107.04   -1.20  
 +2.98  8558.42
    越南                              1048.17    10.06   +0.97  
 +6.50   984.24
    (完) (编译 王灿/刘秀红；审校 白云/王洋)

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