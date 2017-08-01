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东南亚股市：菲律宾股市收跌1.4%，越南股市创下九年新高
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2017年8月1日 / 上午10点01分 / 7 天前

东南亚股市：菲律宾股市收跌1.4%，越南股市创下九年新高

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月1日 - 菲律宾股市周二收低逾1%，一些权重股公布季度财报之前市场人气谨慎。不过东南亚多数其他股市均收涨，越南股市创下九年新高。
    
    菲律宾股市      收跌1.4%，单日跌幅约为三个月最大，各板块均失守，金融和电信股跌幅居前。
    
    马尼拉Eagle Equities Inc.的总裁Joseph Roxas表示，上日引发股指下跌的月末粉饰账面操作，今天继续拖累市场。

    Roxas还称，技术面显示，未能有力突破8,046-8,048的水平亦对大盘
构成打压。
    
    指数权重股SM Prime Holdings Inc          收跌3%。菲律宾长途
电话公司(PLDT)        跌2.1%至逾两个月最低水位；预计该公司将在今
日晚些时候公布季度报告。
    
    印尼股市       收低0.6%，受消费类股和金融类股的拖累。
    
    越南股市      涨0.4%，触及2008年2月以来的最高收位，受能源类
股和民生消费品类股的支撑。
    
    泰国股市       从早先的跌势中回升，基本收平。
    
    马来西亚股市       收高0.3%，金融类和通讯类股领涨。
    
    新加坡股市勉强小幅收高0.1%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 400.66    -0.37   -0.09  +14.62   349.57
    新加坡                            3338.20     8.68   +0.26  +15.88  2880.76
    马来西亚                          1765.13     5.10   +0.29   +7.52  1641.73
    泰国                              1576.45     0.37   +0.02   +2.17  1542.94
    印尼                              5805.21   -35.73   -0.61   +9.60  5296.71
    菲律宾                            7906.60  -111.45   -1.39  +15.58  6840.64
    越南                               786.81     3.26   +0.42  +18.34   664.87
    (完) (编译 李春喜/王琛；审校 王兴亚/张明钧)

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