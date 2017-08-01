东南亚股市：菲律宾股市收跌1.4%，越南股市创下九年新高

路透8月1日 - 菲律宾股市周二收低逾1%，一些权重股公布季度财报之前市场人气谨慎。不过东南亚多数其他股市均收涨，越南股市创下九年新高。 菲律宾股市 收跌1.4%，单日跌幅约为三个月最大，各板块均失守，金融和电信股跌幅居前。 马尼拉Eagle Equities Inc.的总裁Joseph Roxas表示，上日引发股指下跌的月末粉饰账面操作，今天继续拖累市场。 Roxas还称，技术面显示，未能有力突破8,046-8,048的水平亦对大盘 构成打压。 指数权重股SM Prime Holdings Inc 收跌3%。菲律宾长途 电话公司(PLDT) 跌2.1%至逾两个月最低水位；预计该公司将在今 日晚些时候公布季度报告。 印尼股市 收低0.6%，受消费类股和金融类股的拖累。 越南股市 涨0.4%，触及2008年2月以来的最高收位，受能源类 股和民生消费品类股的支撑。 泰国股市 从早先的跌势中回升，基本收平。 马来西亚股市 收高0.3%，金融类和通讯类股领涨。 新加坡股市勉强小幅收高0.1%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 400.66 -0.37 -0.09 +14.62 349.57 新加坡 3338.20 8.68 +0.26 +15.88 2880.76 马来西亚 1765.13 5.10 +0.29 +7.52 1641.73 泰国 1576.45 0.37 +0.02 +2.17 1542.94 印尼 5805.21 -35.73 -0.61 +9.60 5296.71 菲律宾 7906.60 -111.45 -1.39 +15.58 6840.64 越南 786.81 3.26 +0.42 +18.34 664.87 (完) (编译 李春喜/王琛；审校 王兴亚/张明钧)