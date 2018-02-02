东南亚股市：菲律宾股市收高，新加坡股市跌至两周最低位

路透2月2日 - 菲律宾股市周五收高，此前遭遇了连三日大跌，新加坡股市收在两周来最低水位。 亚洲股市普遍下挫，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌逾0.5%。 东南亚股市多数周线收跌，菲律宾股市领跌，本周累计下挫2.6%。 菲律宾股市 九周来首次录得周线跌幅，不过今日上涨0.8%。 印尼股市 涨0.5%，受金融类股提振，中亚银行(Bank Central Asia) 创纪录收盘高位。 越南股市 抹去稍早跌幅，收高0.5%，金融类股领涨。但周线跌1%，为七周来首周下跌。 新加坡股市 则跌0.5%，周线跌1%。房地产和工业类股领跌。凯德集团(Capitaland) 跌逾2%，至逾三周低位；和记黄埔港口集团 触及近一年最低收位。 泰国股市 下跌0.3%，能源类股带来的提振被消费必须品和房地产类股跌势所抵消。 马来西亚股市 在两日公共假期结束后重返交易，在淡静交投中微幅收高，稍早一度升至逾三年高位。周线涨0.9%，为东南亚股市中唯一一个周线上涨的市场。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 461.62 -0.28 -0.06 +6.15 434.88 新加坡 3529.82 -17.41 -0.49 +3.73 3402.92 马来西亚 1870.48 1.90 +0.10 +4.10 1796.81 泰国 1827.35 -6.25 -0.34 +4.20 1753.71 印尼 6628.82 30.36 +0.46 +4.30 6355.65 菲律宾 8810.75 72.03 +0.82 +2.95 8558.42 越南 1105.04 5.37 +0.49 +12.27 984.24 (完) (编译 王琛/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)