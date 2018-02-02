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February 2, 2018 / 10:16 AM / 更新于 18 hours ago

东南亚股市：菲律宾股市收高，新加坡股市跌至两周最低位

2 分钟阅读

    路透2月2日 - 菲律宾股市周五收高，此前遭遇了连三日大跌，新加坡股市收在两周来最低水位。
    
    亚洲股市普遍下挫，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数                下跌逾0.5%。
    
    东南亚股市多数周线收跌，菲律宾股市领跌，本周累计下挫2.6%。

    菲律宾股市      九周来首次录得周线跌幅，不过今日上涨0.8%。
    
    印尼股市       涨0.5%，受金融类股提振，中亚银行(Bank Central Asia)          创纪录收盘高位。
    
    越南股市      抹去稍早跌幅，收高0.5%，金融类股领涨。但周线跌1%，为七周来首周下跌。
    
    新加坡股市      则跌0.5%，周线跌1%。房地产和工业类股领跌。凯德集团(Capitaland)          跌逾2%，至逾三周低位；和记黄埔港口集团         触及近一年最低收位。
    
    泰国股市       下跌0.3%，能源类股带来的提振被消费必须品和房地产类股跌势所抵消。
    
    马来西亚股市       在两日公共假期结束后重返交易，在淡静交投中微幅收高，稍早一度升至逾三年高位。周线涨0.9%，为东南亚股市中唯一一个周线上涨的市场。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 461.62    -0.28   -0.06   +6.15   434.88
    新加坡                            3529.82   -17.41   -0.49   +3.73  3402.92
    马来西亚                          1870.48     1.90   +0.10   +4.10  1796.81
    泰国                              1827.35    -6.25   -0.34   +4.20  1753.71
    印尼                              6628.82    30.36   +0.46   +4.30  6355.65
    菲律宾                            8810.75    72.03   +0.82   +2.95  8558.42
    越南                              1105.04     5.37   +0.49  +12.27   984.24
    (完) (编译 王琛/刘秀红；审校 艾茂林/高琦)
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