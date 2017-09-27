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东南亚股市：菲律宾股市止住三连跌，新加坡股市收高
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#亚洲
2017年9月27日 / 中午11点33分 / 24 天前

东南亚股市：菲律宾股市止住三连跌，新加坡股市收高

2 分钟阅读

    路透9月27日 - 大多数东南亚股市周三削减盘初跌幅收平，因投资者消化美国联邦储备理事会(美联储/FE
D)主席叶伦有关可能加息的表态；菲律宾股市止住三连跌，新加坡股市在金融股带领下上涨。
    
    美联储主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。            
    
    菲律宾股市      上涨0.6%，盘初曾一度下跌0.7%。
    
    截至周二收盘，菲律宾股市自上周四所及纪录高位下跌了1.8%。菲律宾股市是今年该地区表现第二好的股
市。
    
    新加坡股市收高0.8%，星展集团控股         和大华银行         支撑大盘。
    
    泰国股市       大致收平，之前该国央行维持指标利率在1.5%不变。
 
    印尼       和马来西亚股市       稍稍收跌，越南股市      下跌0.2%。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 405.33    -0.63   -0.16  +15.95   349.57
    新加坡                            3236.15    24.11   +0.75  +12.34  2880.76
    马来西亚                          1764.24    -1.35   -0.08   +7.46  1641.73
    泰国                              1670.27     0.52   +0.03   +8.25  1542.94
    印尼                              5863.03    -0.94   -0.02  +10.69  5296.71
    菲律宾                            8221.92    51.78   +0.63  +20.19  6840.64
    越南                               803.77    -1.58   -0.20  +20.89   664.87
    (完) (编译 王洋；审校 许娜)

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