东南亚股市：菲律宾股市止住三连跌，新加坡股市收高

路透9月27日 - 大多数东南亚股市周三削减盘初跌幅收平，因投资者消化美国联邦储备理事会(美联储/FE D)主席叶伦有关可能加息的表态；菲律宾股市止住三连跌，新加坡股市在金融股带领下上涨。 美联储主席叶伦周二表示，美联储需要继续逐步加息，尽管通胀路径存在普遍的不确定性。 菲律宾股市 上涨0.6%，盘初曾一度下跌0.7%。 截至周二收盘，菲律宾股市自上周四所及纪录高位下跌了1.8%。菲律宾股市是今年该地区表现第二好的股 市。 新加坡股市收高0.8%，星展集团控股 和大华银行 支撑大盘。 泰国股市 大致收平，之前该国央行维持指标利率在1.5%不变。 印尼 和马来西亚股市 稍稍收跌，越南股市 下跌0.2%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 405.33 -0.63 -0.16 +15.95 349.57 新加坡 3236.15 24.11 +0.75 +12.34 2880.76 马来西亚 1764.24 -1.35 -0.08 +7.46 1641.73 泰国 1670.27 0.52 +0.03 +8.25 1542.94 印尼 5863.03 -0.94 -0.02 +10.69 5296.71 菲律宾 8221.92 51.78 +0.63 +20.19 6840.64 越南 803.77 -1.58 -0.20 +20.89 664.87 (完) (编译 王洋；审校 许娜)