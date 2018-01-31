东南亚股市：菲律宾股市续跌，泰国股市月线升幅创一年半来最大

路透1月31日 - 菲律宾股市周三连续第二天下跌，进一步脱离本周稍早触及的历史高位；泰国股市则持稳，创一年半来表现最好的月份。

亚股持稳，此前因全球债券收益率走升而下跌，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数本月将上涨6.6%，为2016年3月以来最大涨幅。

然美联储今日稍后将公布货币政策声明，令投资者保持警戒。

“美国公债收益率正在走升，因此资金从新兴市场回到美国，”AB Capital Securities的Lexter Azurin表示。

菲律宾周二国外机构投资人(FII)净资金流出3,940万美元，印尼为净流出8,890万美元，泰国则净流出8,100万美元。

菲律宾股市收低1.6%，因工业类股下跌，上交易日下跌1.6%。1月则收升2.4%，为连续第二个月上涨。

泰国股市收平，但本月上涨4.2%，为2016年7月以来最佳月度表现。

印尼股市上涨0.5%，本月月线升3.9%，12月月线则劲升6.8%。

新加坡股市收低0.4%，本月上涨3.9%，12月跌0.9%。

越南股市收平盘，但本月为连续第五个月上涨。

马来西亚今日因公共假期而休市。

涨跌 当日 今年以来 2017年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 462.27 -0.03 -0.01 +6.30 434.88

新加坡 3533.99 -14.75 -0.42 +3.85 3402.92

马来西亚 1868.58 -1.94 -0.10 +3.99 1796.81

泰国 1826.86 0.25 +0.01 +4.17 1753.71

印尼 6605.63 30.14 +0.46 +3.93 6355.65

菲律宾 8764.01 -146.47 -1.64 +2.40 8558.42

越南 1110.36 -0.20 -0.02 +12.81 984.24