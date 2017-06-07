东南亚股市：菲律宾股市表现突出，因预期参议院将通过税改议案

路透6月7日 - 菲律宾股市 周三收盘上涨，工业和房地产类股领涨，因投资者相信，对菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)的经济计划至关重要的税改议案很快将在参议院获得批准。 菲律宾众议院上周批准了这一备受期待的议案。该议案旨在创造税收为一项数十亿美元的基建方案融资。该方案对政府的经济计划至关重要。 惠誉周三在一则声明中说，该议案应该能扩大征税基础，并增加税收。 “我们(菲律宾市场)先前已经因为税改计划可能比预期更早通过而上涨，”AB Capital Securities分析师Victor Felix指出。 Felix表示，外资已持续买超近一个半月，这也推升了大盘。 其他东南亚股市涨跌互见，在周四多项重大政治及经济事件前，投资人态度审慎。这些事件包括英国大选及欧洲央行政策会议。 印尼股市 收敛盘初涨幅，收高0.2%。 越南股市 连续第三天上涨，创逾九年最高收位，金融股领涨。 新加坡 及泰国股市 皆下跌近0.2%，受尾盘卖压拖累，马来西亚股市 收低0.3%，中止三连涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 395.02 0.36 +0.09 +13.00 349.57 新加坡 3230.49 -5.26 -0.16 +12.14 2880.76 马来西亚 1785.92 -5.09 -0.28 +8.78 1641.73 泰国 1566.58 -2.37 -0.15 +1.53 1542.94 印尼 5717.33 9.49 +0.17 +7.94 5296.71 菲律宾 8002.32 49.20 +0.62 +16.98 6840.64 越南 753.46 2.15 +0.29 +13.32 664.87 (完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 艾茂林/李春喜)