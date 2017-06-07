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东南亚股市：菲律宾股市表现突出，因预期参议院将通过税改议案
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2017年6月7日 / 上午10点27分 / 2 个月前

东南亚股市：菲律宾股市表现突出，因预期参议院将通过税改议案

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透6月7日 - 菲律宾股市      周三收盘上涨，工业和房地产类股领涨，因投资者相信，对菲律宾总统杜特尔特(Rodrigo Duterte)的经济计划至关重要的税改议案很快将在参议院获得批准。
    
    菲律宾众议院上周批准了这一备受期待的议案。该议案旨在创造税收为一项数十亿美元的基建方案融资。该方案对政府的经济计划至关重要。
    
    惠誉周三在一则声明中说，该议案应该能扩大征税基础，并增加税收。

    “我们(菲律宾市场)先前已经因为税改计划可能比预期更早通过而上涨，”AB Capital Securities分析师Victor Felix指出。
    
    Felix表示，外资已持续买超近一个半月，这也推升了大盘。
    
    其他东南亚股市涨跌互见，在周四多项重大政治及经济事件前，投资人态度审慎。这些事件包括英国大选及欧洲央行政策会议。
    
    印尼股市       收敛盘初涨幅，收高0.2%。
    
    越南股市      连续第三天上涨，创逾九年最高收位，金融股领涨。
    
    新加坡      及泰国股市       皆下跌近0.2%，受尾盘卖压拖累，马来西亚股市       收低0.3%，中止三连涨。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 395.02     0.36   +0.09  +13.00   349.57
    新加坡                            3230.49    -5.26   -0.16  +12.14  2880.76
    马来西亚                          1785.92    -5.09   -0.28   +8.78  1641.73
    泰国                              1566.58    -2.37   -0.15   +1.53  1542.94
    印尼                              5717.33     9.49   +0.17   +7.94  5296.71
    菲律宾                            8002.32    49.20   +0.62  +16.98  6840.64
    越南                               753.46     2.15   +0.29  +13.32   664.87
    (完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 艾茂林/李春喜)

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