FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
东南亚股市：菲律宾股市跳涨近2%至纪录最高收位
频道
专题
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
半岛局势
综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
深度分析
焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
中国财经
财新中国10月服务业PMI小幅回升至51.2 综合PMI降至16个月最低
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年11月2日 / 上午10点45分 / 更新于 1 天前

东南亚股市：菲律宾股市跳涨近2%至纪录最高收位

2 分钟阅读

    路透11月2日 - 菲律宾股市      周四上涨近2%至纪录最高收位，寄
望第三季经济增长强劲，不过其他地区股市则收低，印尼市场亦自纪录高
点回落。
    
    菲律宾股市收高1.8%，金融和房地产类股领涨。
    
    AB Capital Securities研究部主管Jose L. Vistan说道：“投资者
对第三季经济数据将好于预期抱持乐观态度。”
    
    在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席下任人选决定前，其他地区
股市下滑。
    
    新加坡股市      收低0.3%，银行股领跌。
    
    印尼股市自纪录高点回落，微幅收低，因投资者锁定获利。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 415.42    -0.36   -0.09  
+18.84   349.57
    新加坡                            3380.50   -11.11   -0.33  
+17.35  2880.76
    马来西亚                          1741.05    -2.88   -0.17  
 +6.05  1641.73
    泰国                              1701.93   -12.62   -0.74  
+10.30  1542.94
    印尼                              6031.11    -7.04   -0.12  
+13.87  5296.71
    菲律宾                            8516.02   150.76   +1.80  
+24.49  6840.64
    越南                               833.09    -9.62   -1.14  
+25.30   664.87
    (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below