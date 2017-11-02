东南亚股市：菲律宾股市跳涨近2%至纪录最高收位

路透11月2日 - 菲律宾股市 周四上涨近2%至纪录最高收位，寄 望第三季经济增长强劲，不过其他地区股市则收低，印尼市场亦自纪录高 点回落。 菲律宾股市收高1.8%，金融和房地产类股领涨。 AB Capital Securities研究部主管Jose L. Vistan说道：“投资者 对第三季经济数据将好于预期抱持乐观态度。” 在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席下任人选决定前，其他地区 股市下滑。 新加坡股市 收低0.3%，银行股领跌。 印尼股市自纪录高点回落，微幅收低，因投资者锁定获利。 涨跌 当日 今 年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 415.42 -0.36 -0.09 +18.84 349.57 新加坡 3380.50 -11.11 -0.33 +17.35 2880.76 马来西亚 1741.05 -2.88 -0.17 +6.05 1641.73 泰国 1701.93 -12.62 -0.74 +10.30 1542.94 印尼 6031.11 -7.04 -0.12 +13.87 5296.71 菲律宾 8516.02 150.76 +1.80 +24.49 6840.64 越南 833.09 -9.62 -1.14 +25.30 664.87 (完) (编译 孙茉莉; 审校 王洋)