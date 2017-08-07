东南亚股市：菲律宾股市连三日上涨，印尼股市逆转涨势终场收跌

路透8月7日 - 菲律宾股市周一连续第三日上涨，表现好于其他东南亚股市；印尼股市逆转稍早涨势，终场收跌，因之前公布的国内生产总值(GDP)数据令人失望。 印尼第二季经济增速低于市场预估，因民间消费依然不振，进一步表明经济增长低迷，可能需要采取更多刺激措施。 “第二季经济增幅低于预期，这令围绕印尼央行可能重新降息的预期升温，”新加坡大华银行在一份报告中说。 印尼股市 一度上涨0.6%，但之后反转向下收低0.5%。 民生必需品及电信股跌幅居前，Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT 挫跌2% ，XL Axiata Tbk PT 下跌1.2%。 菲律宾股市 收高0.8%，消费及电信股带头上涨。 “似乎有一些买盘是因为预期部分绩优股第二季获利改善，”马尼拉Asiasec Equities Inc分析师Manny Cruz表示。 集团股SM Investments Corp 收高1.7%，菲律宾长途电话公司(PLDT) 上涨0.6%。 其他东南亚股市方面，越南股市 上涨多达0.9%至2008年2月以来最高，受能源及 原物料个股带动。 马来西亚股市 连续第五日上涨，受工业及电信股支撑；新加坡 及泰国股 市 小幅收低。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 399.74 -0.92 -0.23 +14.35 349.57 新加坡 3320.67 -5.85 -0.18 +15.27 2880.76 马来西亚 1777.91 3.38 +0.19 +8.29 1641.73 泰国 1573.67 -4.59 -0.29 +1.99 1542.94 印尼 5749.29 -28.19 -0.49 +8.54 5296.71 菲律宾 7992.27 59.45 +0.75 +16.84 6840.64 越南 792.98 4.30 +0.55 +19.27 664.87 (完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 孙茉莉/艾茂林)