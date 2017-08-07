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6 天前
东南亚股市：菲律宾股市连三日上涨，印尼股市逆转涨势终场收跌
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2017年8月7日 / 上午10点27分 / 6 天前

东南亚股市：菲律宾股市连三日上涨，印尼股市逆转涨势终场收跌

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透8月7日 - 菲律宾股市周一连续第三日上涨，表现好于其他东南亚股市；印尼股市逆转稍早涨势，终场收跌，因之前公布的国内生产总值(GDP)数据令人失望。
    
    印尼第二季经济增速低于市场预估，因民间消费依然不振，进一步表明经济增长低迷，可能需要采取更多刺激措施。
    
    “第二季经济增幅低于预期，这令围绕印尼央行可能重新降息的预期升温，”新加坡大华银行在一份报告中说。

    印尼股市       一度上涨0.6%，但之后反转向下收低0.5%。
    
    民生必需品及电信股跌幅居前，Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk PT          挫跌2%
，XL Axiata Tbk PT          下跌1.2%。
    
    菲律宾股市      收高0.8%，消费及电信股带头上涨。
    
    “似乎有一些买盘是因为预期部分绩优股第二季获利改善，”马尼拉Asiasec Equities
 Inc分析师Manny Cruz表示。
    
    集团股SM Investments Corp        收高1.7%，菲律宾长途电话公司(PLDT)        
上涨0.6%。
    
    其他东南亚股市方面，越南股市      上涨多达0.9%至2008年2月以来最高，受能源及
原物料个股带动。

    马来西亚股市       连续第五日上涨，受工业及电信股支撑；新加坡      及泰国股
市       小幅收低。
    
    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               上涨0.4%。    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2016年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 399.74    -0.92   -0.23  +14.35   349.57
    新加坡                            3320.67    -5.85   -0.18  +15.27  2880.76
    马来西亚                          1777.91     3.38   +0.19   +8.29  1641.73
    泰国                              1573.67    -4.59   -0.29   +1.99  1542.94
    印尼                              5749.29   -28.19   -0.49   +8.54  5296.71
    菲律宾                            7992.27    59.45   +0.75  +16.84  6840.64
    越南                               792.98     4.30   +0.55  +19.27   664.87
    (完) (编译 汪红英/张明钧; 审校 孙茉莉/艾茂林)

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