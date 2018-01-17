东南亚股市：越南股市下跌，印尼股市再创收盘新高

路透1月17日 - 越南股市周三创一年多来最大跌幅，印尼股市连续第二个交易日创下收盘新高，东南亚其他股市大多走势平稳。 今天早些时候，亚洲股市从纪录高位回落，因油价和大宗商品价格下跌冲击资源类股。 “美股小幅下跌给东南亚股市带来一定下行压力，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。 越南股市 收跌2.7%，为2016年11月以来最大跌幅，因投资者在 油价走软后锁定利润。 Viet Capital Securities研究经理Nyugen The Minh称，油气类股近 期一直领涨大盘，但继隔夜布兰特油价下滑后，投资者决定在其他风险上 升之前将获利落袋为安。 新加坡股市 收跌0.2%，受新加坡大华银行 和星展集 团 下跌拖累，后两者分别下跌0.5%和1.1%。 菲律宾股市 结束三日连涨态势，受金融和房地产类股拖累。 而印尼股市 涨0.2%至6,444.51点，受公用事业和材料类股提 振。 泰国股市 收高0.4%。受房地产和能源类股上涨提振。 涨跌 当日 今 年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 455.41 -0.64 -0.14 +4.72 434.88 新加坡 3541.91 -8.30 -0.23 +4.08 3402.92 马来西亚 1828.63 2.60 +0.14 +1.77 1796.81 泰国 1828.88 7.05 +0.39 +4.29 1753.71 印尼 6444.52 14.83 +0.23 +1.40 6355.65 菲律宾 8848.99 -16.14 -0.18 +3.40 8558.42 越南 1034.69 -28.27 -2.66 +5.13 984.24 (完) (编译 王灿/刘秀红；审校 艾茂林/王洋)