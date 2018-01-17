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January 17, 2018 / 10:31 AM / a day ago

东南亚股市：越南股市下跌，印尼股市再创收盘新高

2 分钟阅读

    路透1月17日 - 越南股市周三创一年多来最大跌幅，印尼股市连续第二个交易日创下收盘新高，东南亚其他股市大多走势平稳。

    今天早些时候，亚洲股市从纪录高位回落，因油价和大宗商品价格下跌冲击资源类股。

    “美股小幅下跌给东南亚股市带来一定下行压力，”Asiasec Equities分析师Manny Cruz称。

    越南股市      收跌2.7%，为2016年11月以来最大跌幅，因投资者在
油价走软后锁定利润。
    
    Viet Capital Securities研究经理Nyugen The Minh称，油气类股近
期一直领涨大盘，但继隔夜布兰特油价下滑后，投资者决定在其他风险上
升之前将获利落袋为安。
        
    新加坡股市      收跌0.2%，受新加坡大华银行         和星展集
团         下跌拖累，后两者分别下跌0.5%和1.1%。
    
    菲律宾股市      结束三日连涨态势，受金融和房地产类股拖累。
    
    而印尼股市       涨0.2%至6,444.51点，受公用事业和材料类股提
振。
    
    泰国股市       收高0.4%。受房地产和能源类股上涨提振。
    
    
                                                涨跌    当日  今
年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 455.41    -0.64   -0.14  
 +4.72   434.88
    新加坡                            3541.91    -8.30   -0.23  
 +4.08  3402.92
    马来西亚                          1828.63     2.60   +0.14  
 +1.77  1796.81
    泰国                              1828.88     7.05   +0.39  
 +4.29  1753.71
    印尼                              6444.52    14.83   +0.23  
 +1.40  6355.65
    菲律宾                            8848.99   -16.14   -0.18  
 +3.40  8558.42
    越南                              1034.69   -28.27   -2.66  
 +5.13   984.24
    (完) (编译 王灿/刘秀红；审校 艾茂林/王洋)
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