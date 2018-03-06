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亚洲
March 6, 2018 / 10:16 AM / 更新于 a day ago

东南亚股市：越南股市反弹回升2.5%，新加坡股市终结五连跌收高

2 分钟阅读

    路透3月6日 - 越南股市      周二跳涨2.5%，从上日的大幅跌势中反弹回升，新加坡股市      终结五连跌，收高1.6%。
    
    亚洲股市亦回升，此前美国盟友向美总统特朗普加大施压力度，要求撤回对进口钢铝产品征税的提议，此举缓解了投资者对贸易战临近的担忧。
    
    越南房地产商Vingroup JSC         领涨，上扬4.8%，越南外贸股份商业银行(Vietcombank)         攀升4.7%。

    银行股领涨新加坡股市，大华银行         和华侨银行         双双涨逾2%。
    
    菲律宾股市      下滑0.3%，连跌第五个交易日，此前数据显示该国2月通胀率高于央
行目标。
    
    Asiasec Equities驻马尼拉分析师Manny Cruz说，这可能促使央行在3月会议上升息，
或至少在近期升息。
    
    印尼股市       收低0.8%，盘中一度上涨0.6%。消费品类股领跌。
    
    泰国股市       连续第五个交易日下跌，午后重挫，能源股领跌。    
    
                                                 涨跌    当日  今年以来  2017年
                                     最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 449.38     1.37   +0.31   +3.33   434.88
    新加坡                            3491.92    53.31   +1.55   +2.62  3402.92
    马来西亚                          1848.37     5.75   +0.31   +2.87  1796.81
    泰国                              1799.06    -9.83   -0.54   +2.59  1753.71
    印尼                              6500.11   -50.48   -0.77   +2.27  6355.65
    菲律宾                            8360.22   -25.95   -0.31   -2.32  8558.42
    越南                              1120.29    26.81   +2.45  +13.82   984.24
    (完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 孙茉莉/高琦)
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