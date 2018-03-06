东南亚股市：越南股市反弹回升2.5%，新加坡股市终结五连跌收高

路透3月6日 - 越南股市 周二跳涨2.5%，从上日的大幅跌势中反弹回升，新加坡股市 终结五连跌，收高1.6%。 亚洲股市亦回升，此前美国盟友向美总统特朗普加大施压力度，要求撤回对进口钢铝产品征税的提议，此举缓解了投资者对贸易战临近的担忧。 越南房地产商Vingroup JSC 领涨，上扬4.8%，越南外贸股份商业银行(Vietcombank) 攀升4.7%。 银行股领涨新加坡股市，大华银行 和华侨银行 双双涨逾2%。 菲律宾股市 下滑0.3%，连跌第五个交易日，此前数据显示该国2月通胀率高于央 行目标。 Asiasec Equities驻马尼拉分析师Manny Cruz说，这可能促使央行在3月会议上升息， 或至少在近期升息。 印尼股市 收低0.8%，盘中一度上涨0.6%。消费品类股领跌。 泰国股市 连续第五个交易日下跌，午后重挫，能源股领跌。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 449.38 1.37 +0.31 +3.33 434.88 新加坡 3491.92 53.31 +1.55 +2.62 3402.92 马来西亚 1848.37 5.75 +0.31 +2.87 1796.81 泰国 1799.06 -9.83 -0.54 +2.59 1753.71 印尼 6500.11 -50.48 -0.77 +2.27 6355.65 菲律宾 8360.22 -25.95 -0.31 -2.32 8558.42 越南 1120.29 26.81 +2.45 +13.82 984.24 (完) (编译 王琛/艾茂林; 审校 孙茉莉/高琦)