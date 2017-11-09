东南亚股市：越南股市收于近10年最高点，泰国股市结束连涨

路透11月9日 - 大多数东南亚股市周四小幅收高，与亚洲整体走势相符，越南连续第三个交易日收盘接近十年高点。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 收高，接近前一日触及的10年高点，受华尔街隔夜升势指引。 中国数据亦提振此间人气。中国10月PPI意外强劲，CPI涨幅上升，显示中国经济保持强劲。 越南股市 上涨0.1%，升至2008年1月以来的最高水平，受地产股推动。 新加坡股市 收涨0.1%，连续第三个交易日处于两年高点，金融类股涨势超过工业股的跌势。 菲律宾股市 涨0.1%，受工业和地产股推动。菲律宾央行维持利率在3.0%不变。 马来西亚股市 收盘上涨0.2%。该国央行将指标利率维持在3%的水平，虽然2017年全年的通胀率预计会在3-4%的预测区间的高端。 泰国股市 收盘下跌0.7%，结束三日连涨，因10月份消费者信心上升未能令投资者感到振奋。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 418.20 -0.25 -0.06 +19.63 349.57 新加坡 3423.91 2.66 +0.08 +18.85 2880.76 马来西亚 1746.81 2.61 +0.15 +6.40 1641.73 泰国 1703.03 -11.62 -0.68 +10.38 1542.94 印尼 6042.46 -6.92 -0.11 +14.08 5296.71 菲律宾 8519.82 11.33 +0.13 +24.55 6840.64 越南 860.40 0.70 +0.08 +29.41 664.87 (完) (编译 张涛；审校 于春红)