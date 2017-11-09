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东南亚股市：越南股市收于近10年最高点，泰国股市结束连涨
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#亚洲
2017年11月9日 / 上午10点52分 / 1 天前

东南亚股市：越南股市收于近10年最高点，泰国股市结束连涨

2 分钟阅读

    路透11月9日 - 大多数东南亚股市周四小幅收高，与亚洲整体走势相符，越南连续第三个交易日收盘接近十年高点。

    MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               收高，接近前一日触及的10年高点，受华尔街隔夜升势指引。

    中国数据亦提振此间人气。中国10月PPI意外强劲，CPI涨幅上升，显示中国经济保持强劲。            
    
    越南股市      上涨0.1%，升至2008年1月以来的最高水平，受地产股推动。 

    新加坡股市      收涨0.1%，连续第三个交易日处于两年高点，金融类股涨势超过工业股的跌势。

    菲律宾股市      涨0.1%，受工业和地产股推动。菲律宾央行维持利率在3.0%不变。

    马来西亚股市       收盘上涨0.2%。该国央行将指标利率维持在3%的水平，虽然2017年全年的通胀率预计会在3-4%的预测区间的高端。 
    
    泰国股市       收盘下跌0.7%，结束三日连涨，因10月份消费者信心上升未能令投资者感到振奋。 
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    汤森路透东南亚指数                 418.20    -0.25   -0.06  +19.63   349.57
    新加坡                            3423.91     2.66   +0.08  +18.85  2880.76
    马来西亚                          1746.81     2.61   +0.15   +6.40  1641.73
    泰国                              1703.03   -11.62   -0.68  +10.38  1542.94
    印尼                              6042.46    -6.92   -0.11  +14.08  5296.71
    菲律宾                            8519.82    11.33   +0.13  +24.55  6840.64
    越南                               860.40     0.70   +0.08  +29.41   664.87
    (完) (编译 张涛；审校 于春红)

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