东南亚股市：越南股市收高1%，其它股市多数持稳

路透12月12日 - 越南股市周二在高度振荡的走势中收高1%，大部分 其它东南亚股市则在美联储政策会议之前原地踏步。 越南股市 盘初一度上涨1.5%，随后又一度下跌2.4%至三周低点 。 酿酒商股价涨幅居前，Sabeco 和Habeco 分别大涨6 .8%和7%。 Thai Beverage 旗下一家公司已成为越南最大酿酒商Sabeco 的唯一竞购方。 油气炼化商Petrovietnam Gas Joint Stock Corp 股价攀升4 .6%至三年收盘高位，因布兰特原油跳升至2015年中旬以来最高。 美联储将开启为期两日的货币政策会议，外界广泛预期美联储将加息 ，而这有可能导致外资流出新兴市场。 马来西亚股市 上升0.6%至四周收盘高位，泰国股市 则 下滑0.3%。 菲律宾股市扳回一些跌幅，收低0.3%，受累于权重股SM Investments Corp 和Ayala Corp 的跌势。 数据显示，菲律宾10月贸易逆差创下28.4亿美元的纪录水平，失业率 则降至5%。 菲律宾央行周四将举行会议，有可能维持利率不变。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 423.71 0.31 +0.07 +21.21 349.57 新加坡 3465.54 5.09 +0.15 +20.30 2880.76 马来西亚 1729.57 10.10 +0.59 +5.35 1641.73 泰国 1702.17 -4.35 -0.25 +10.32 1542.94 印尼 6032.37 5.74 +0.10 +13.89 5296.71 菲律宾 8334.06 -24.51 -0.29 +21.83 6840.64 越南 927.25 9.80 +1.07 +39.46 664.87 (完) (编译 王洋；审校 张荻)