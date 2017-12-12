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东南亚股市：越南股市收高1%，其它股市多数持稳
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#亚洲
December 12, 2017 / 11:12 AM / in 21 hours

东南亚股市：越南股市收高1%，其它股市多数持稳

2 分钟阅读

    路透12月12日 - 越南股市周二在高度振荡的走势中收高1%，大部分
其它东南亚股市则在美联储政策会议之前原地踏步。
    
    越南股市      盘初一度上涨1.5%，随后又一度下跌2.4%至三周低点
。
    
    酿酒商股价涨幅居前，Sabeco        和Habeco         分别大涨6
.8%和7%。
    
    Thai Beverage         旗下一家公司已成为越南最大酿酒商Sabeco
         的唯一竞购方。
    
    油气炼化商Petrovietnam Gas Joint Stock Corp        股价攀升4
.6%至三年收盘高位，因布兰特原油跳升至2015年中旬以来最高。
    
    美联储将开启为期两日的货币政策会议，外界广泛预期美联储将加息
，而这有可能导致外资流出新兴市场。
    
    马来西亚股市       上升0.6%至四周收盘高位，泰国股市       则
下滑0.3%。
    
    菲律宾股市扳回一些跌幅，收低0.3%，受累于权重股SM Investments
 Corp       和Ayala Corp        的跌势。
    
    数据显示，菲律宾10月贸易逆差创下28.4亿美元的纪录水平，失业率
则降至5%。
    
    菲律宾央行周四将举行会议，有可能维持利率不变。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 423.71     0.31   +0.07  +21.21   349.57
    新加坡                            3465.54     5.09   +0.15  +20.30  2880.76
    马来西亚                          1729.57    10.10   +0.59   +5.35  1641.73
    泰国                              1702.17    -4.35   -0.25  +10.32  1542.94
    印尼                              6032.37     5.74   +0.10  +13.89  5296.71
    菲律宾                            8334.06   -24.51   -0.29  +21.83  6840.64
    越南                               927.25     9.80   +1.07  +39.46   664.87
    (完) (编译 王洋；审校 张荻)

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