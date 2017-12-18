东南亚股市：越南股市收高2.5%，菲律宾股市止跌反弹

路透12月18日 - 越南股市 周一收涨逾2%，受国有企业Sabeco 在该国进行的史上最大规模私有化进程中售出50亿美元股权的提振；菲律宾股市 继上周下跌后因投资者逢低买入而收高。 泰国酿酒(Thai Beverage) 旗下一部门在拍卖中拿下了越南最大酿酒业者Sabeco的54%股权。泰国酿酒成为买进Sabeco多数股权的唯一竞标者。 越南股市收涨2.5%，并在本月初触及的十年高位附近徘徊，消费品类股和金融类股的涨势提振了市场人气。 Sabeco一度上涨2.8%，终盘收平。 “从上周起，市场就已经期待(Sabeco的售股)会成功；所以投资者在本周伊始有一个正面的看法，”MB Securities驻河内的资深分析师Do Bao Ngoc说。 越南股市指标股指上周下跌2.1%。 菲律宾股市上涨1%，上周五则下跌约1.5%。 地产股领涨，其中Ayala Land 上涨2.1%，SM Prime Holdings Inc 收高1.9%。 印尼股市扳回盘中的跌幅，收高0.2%。Unilever Indonesia Tbk PT 上涨1.6%，烟草商Gudang Garam Tbk PT 收高3.1%。 泰国股市收高0.4%，新加坡 和马来西亚股市 则基本持平。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 426.29 0.18 +0.04 +21.95 349.57 新加坡 3414.82 -2.12 -0.06 +18.54 2880.76 马来西亚 1751.64 -1.43 -0.08 +6.69 1641.73 泰国 1723.71 6.02 +0.35 +11.72 1542.94 印尼 6133.96 14.54 +0.24 +15.81 5296.71 菲律宾 8422.82 85.78 +1.03 +23.13 6840.64 越南 958.06 22.90 +2.45 +44.10 664.87 (完) (编译 王琛/王洋; 审校 孙茉莉/王洋)