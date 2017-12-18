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东南亚股市：越南股市收高2.5%，菲律宾股市止跌反弹
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December 18, 2017 / 10:36 AM / a day ago

东南亚股市：越南股市收高2.5%，菲律宾股市止跌反弹

2 分钟阅读

    路透12月18日 - 越南股市      周一收涨逾2%，受国有企业Sabeco         在该国进行的史上最大规模私有化进程中售出50亿美元股权的提振；菲律宾股市      继上周下跌后因投资者逢低买入而收高。
    
    泰国酿酒(Thai Beverage)         旗下一部门在拍卖中拿下了越南最大酿酒业者Sabeco的54%股权。泰国酿酒成为买进Sabeco多数股权的唯一竞标者。
    
    越南股市收涨2.5%，并在本月初触及的十年高位附近徘徊，消费品类股和金融类股的涨势提振了市场人气。

    Sabeco一度上涨2.8%，终盘收平。
    
    “从上周起，市场就已经期待(Sabeco的售股)会成功；所以投资者在本周伊始有一个正面的看法，”MB Securities驻河内的资深分析师Do Bao Ngoc说。
    
    越南股市指标股指上周下跌2.1%。
    
    菲律宾股市上涨1%，上周五则下跌约1.5%。
    
    地产股领涨，其中Ayala Land        上涨2.1%，SM Prime Holdings Inc         收高1.9%。
    
    印尼股市扳回盘中的跌幅，收高0.2%。Unilever Indonesia Tbk PT          上涨1.6%，烟草商Gudang Garam Tbk PT          收高3.1%。
    
    泰国股市收高0.4%，新加坡      和马来西亚股市       则基本持平。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
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    新加坡                            3414.82    -2.12   -0.06  +18.54  2880.76
    马来西亚                          1751.64    -1.43   -0.08   +6.69  1641.73
    泰国                              1723.71     6.02   +0.35  +11.72  1542.94
    印尼                              6133.96    14.54   +0.24  +15.81  5296.71
    菲律宾                            8422.82    85.78   +1.03  +23.13  6840.64
    越南                               958.06    22.90   +2.45  +44.10   664.87
    (完) (编译 王琛/王洋; 审校 孙茉莉/王洋)

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