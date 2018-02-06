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February 6, 2018 / 10:27 AM / in 13 hours

东南亚股市：连续第二日收低，越南股市跌幅逾3%

2 分钟阅读

    路透2月6日 - 周二东南亚股市失守1月大部分涨幅，且连续第二日收低，因隔夜美国股市大跌引发全球股市溃败。
    
    但多数市场在临近收盘时实现部分反弹，之前美国股指期货      改变走向，在亚洲交易时段上涨1.3%，预示美股开盘可能收复失地。
    
    亚股收低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数               跌3.5%。

    Mirae Asset Sekuritas研究部主管Taye Shim说道，市场的反应略微有些夸张。
    
    Shim补充道，修正走势可能还要持续一段时间，这正是投资者优选资产的良机。
    
    菲律宾股市      收低0.8%，稍早在金融股拖累下一度下滑2.7%。
    
    新加坡股市      跌2.2%至一个月低点，金融股下滑。
    
    印尼股市       收低1.7%，越南股市      重挫3.5%至一个月低点。
    
    泰国       和马来西亚       市场分别下滑1.2%和2.2%。
    
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2017年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 444.82    -8.82   -1.94   +2.29   434.88
    新加坡                            3406.38   -76.55   -2.20   +0.10  3402.92
    马来西亚                          1812.45   -40.62   -2.19   +0.87  1796.81
    泰国                              1788.43   -21.89   -1.21   +1.98  1753.71
    印尼                              6478.54  -111.13   -1.69   +1.93  6355.65
    菲律宾                            8550.42   -65.58   -0.76   -0.09  8558.42
    越南                              1011.60   -37.11   -3.54   +2.78   984.24
    (完) (编译 王颖/孙茉莉; 审校 艾茂林/郑茵)
我们的标准：汤森路透“信任原则”
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