东南亚股市：连续第二日收低，越南股市跌幅逾3%

路透2月6日 - 周二东南亚股市失守1月大部分涨幅，且连续第二日收低，因隔夜美国股市大跌引发全球股市溃败。 但多数市场在临近收盘时实现部分反弹，之前美国股指期货 改变走向，在亚洲交易时段上涨1.3%，预示美股开盘可能收复失地。 亚股收低，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌3.5%。 Mirae Asset Sekuritas研究部主管Taye Shim说道，市场的反应略微有些夸张。 Shim补充道，修正走势可能还要持续一段时间，这正是投资者优选资产的良机。 菲律宾股市 收低0.8%，稍早在金融股拖累下一度下滑2.7%。 新加坡股市 跌2.2%至一个月低点，金融股下滑。 印尼股市 收低1.7%，越南股市 重挫3.5%至一个月低点。 泰国 和马来西亚 市场分别下滑1.2%和2.2%。 涨跌 当日 今年以来 2017年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 444.82 -8.82 -1.94 +2.29 434.88 新加坡 3406.38 -76.55 -2.20 +0.10 3402.92 马来西亚 1812.45 -40.62 -2.19 +0.87 1796.81 泰国 1788.43 -21.89 -1.21 +1.98 1753.71 印尼 6478.54 -111.13 -1.69 +1.93 6355.65 菲律宾 8550.42 -65.58 -0.76 -0.09 8558.42 越南 1011.60 -37.11 -3.54 +2.78 984.24 (完) (编译 王颖/孙茉莉; 审校 艾茂林/郑茵)